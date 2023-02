PUSH-Verein bleibt Stützpunkt von Create Music NRW

(wS/hi) Hilchenbach 20.02.2023 | Seit 2015 ist der Hilchenbacher PUSH-Verein bereits Kooperationspartner von Create Music NRW und kümmert sich um die regionale Förderung von Nachwuchsmusikerinnen und -musikern – egal aus welcher Musikrichtung. Auch in diesem Jahr wird die Zusammenarbeit weitergeführt. Ansprechpartner Simon Müller unterstützt Bands sowie Musikerinnen und Musiker bis 27 Jahren auf ihrem Weg in die Professionalisierung und vermittelt in das Netzwerk. Bands, die ins Studio gehen oder einen Videoclip drehen möchten, können sich für eine Bandförderung bis maximal 500,00 Euro bewerben. Über die Antragsfristen und Workshops informiert der Verein regelmäßig auf Instagram unter www.instagram.com/pushverein.

Simon Müller wird sich auch an den weiterführenden Schulen in Hilchenbach vorstellen und Nachwuchs „scouten“. Er ist erreichbar per E-Mail an

s.mueller@push-ev.de.

In Kürze soll in Kooperation mit dem Stützpunkt in der Bluebox Siegen zudem ein regelmäßiger Stammtisch für Musikerinnen und Musiker ins Leben gerufen werden.

Ein großes PUSH-Festival wie 2022 kann der Verein in diesem Jahr nicht verwirklichen. Stattdessen soll es im Herbst beim Eröffnungskonzert im neuen Jugendzentrum am Kulturellen Marktplatz Dahlbruch laut werden.



Foto: Simon Müller ist Ansprechpartner für Create Music NRW beim PUSH-Verein.

