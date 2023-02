Bestes Team beim Schulradeln 2022 – Landrat Andreas Müller übergibt Pausenhofset an Stift Keppel

(wS/si) Hilchenbach 28.02.2023 | Fährt man einmal von Siegen nach Kuala Lumpur und wieder zurück hat man ungefähr 20.120 Kilometer zurückgelegt. So lange ist die Strecke, die die Schülerinnen und Schüler des Stiftes Keppel 2022 im Rahmen des Schulradelns insgesamt gefahren sind. Damit konnte sich das Gymnasium bei der Aktion kreisweit den ersten Platz sichern. Auf Platz zwei landete das städtische Gymnasium Bad Laasphe gefolgt von der Diesterwegschule Siegen. Das Schulradeln ist ein Sonderwettbewerb innerhalb des Stadtradelns, einer bundesweiten Aktion, bei der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurücklegen. 2022 waren erstmals alle elf Kommunen des Kreises Siegen-Wittgenstein mit dabei.

Als Preis für den ersten Platz gab es jetzt ein neues Pausenhofset, das Landrat Andreas Müller der Schule persönlich übergeben hat. „Das Stift Keppel hat beim vergangenen Schulradeln bemerkenswerte Zahlen geliefert. Als Kurator der Schule macht mich diese Leistung sehr stolz. Besonders froh bin ich auch, dass wir in der Region ganz offensichtlich viele junge Menschen haben, denen wichtige Themen wie Gesundheit und das Klima am Herzen liegen,“ sagt der Landrat. In dem Pausenhofset befinden sich u.a. verschiedene Bälle, einige Springseile, eine große Tasche und Schläger für Spiele wie Badminton oder Shuttleball.

Im Gespräch mit Landrat Andreas Müller berichteten die Schülerinnen und Schüler von ihren Eindrücken und Erfahrungen vom Schulradeln. „Ich fahre generell viel mit dem Fahrrad. Beim Stadtradeln war es für mich jedoch besonders spannend mal schwarz auf weiß zu sehen, wie viele Kilometer ich eigentlich so zurücklege“, sagt Julian Münker, Schüler des Stifts und Teilnehmer der Aktion. Ein interner Wettbewerb zwischen den verschiedenen Klassen der Hilchenbacher Schule war zusätzlich Ansporn, der dann wiederum teilweise auch auf den Rest der Familie übergesprungen ist, berichten die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums im Gespräch mit dem Landrat.

Insgesamt nahmen 126 Radelnde für das Stift Keppel am Schulradeln teil. Bester Schüler war Sönke Wieblitz mit 851 Kilometern, beste Schülerin Emily Limper mit 290 Kilometern. Mit insgesamt 1.009 Kilometern war Thomas Mockenhaupt der erfolgreichste Lehrer des Gymnasiums bei der Aktion.

Auch in diesem Jahr wird der Kreis Siegen-Wittgenstein wieder beim Stadtradeln und Schulradeln dabei sein, um seinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die Aktion startet am Samstag, 27. Mai 2023 und geht bis Freitag 16. Juni 2023. Koordiniert wird die Teilnahme von der Stabsstelle für Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität der Kreisverwaltung. Ab Mittwoch, 15. März 2023 können sich Kommunen oder Einzelpersonen für die Aktion anmelden.