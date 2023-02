¡Hola! – Neue Marken im Service von Walter Schneider

(wS/ws) Siegen 28.02.2023 | Wenn es um das Thema Mobilität geht, ist das Autohaus Walter Schneider die erste Adresse für Kunden und Mitarbeiter in der Region.

Nachdem dem Unternehmen bereits im letzten Jahr ein erfolgreicher Start mit der Marke KIA in Seelbach gelungen ist, erweitert sich das Markenportfolio von Walter Schneider nun weiter.

An zwei Standorten des Familienbetriebs gibt es bald einen Markenzuwachs im Servicebereich. Zukünftig gibt es in den beiden Autohäuser Walter Schneider Ferndorf und dem Audi Zentrum Siegen zwei neue Servicemarken.

„Als kompetenter Ansprechpartner in der Region freuen wir uns sehr schon ganz bald eine Anlaufstelle für alle SEAT und CUPRA Fahrer zu werden. Mit unserer gewohnt guten Betreuungsqualität, einer modernen Werkstatt und vor allem unserer Kompetenz in dem Bereich der Elektromobilität, möchten wir diesen neuen Kundenkreis recht herzlich im Audi Zentrum begrüßen“ betont Arnim Heidschötter, Serviceleiter im Audi Zentrum Siegen.

Auch die Verantwortlichen aus dem Standort in Ferndorf blicken optimistisch auf die Zukunft mit den neuen Marken „Auch wir in Ferndorf sind glücklich, uns ab

dem Frühjahr als einziger SEAT und CUPRA Servicepartner im Raum Kreuztal platzieren zu können. Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung mit den Produkten des Volkswagenkonzerns, sind wir froh unsere Kompetenzen nun noch weiter ausbauen zu können. Alle Vorkehrungen sind abgeschlossen, das bedeutet, dass unsere Mitarbeiter alle entsprechenden Schulungen absolviert haben sowie das technische Equipment vorrätig ist“ äußert sich der Ferndorfer Geschäftsstellenleiter Stefan Wicker.

Zum 1. April 2023 will das Familienunternehmen Walter Schneider die ersten SEAT und CUPRA Kunden in Empfang nehmen. Zum Start lockt das Autohaus an beiden Standorten mit einem attraktiven Willkommensgeschenk.

Alle Fahrerinnen und Fahrer eines Seats oder Cupras bekommen am Samstag, dem 1. April 2023 einen Räderwechsel geschenkt. Dieses Angebot gilt nur nach telefonischer Terminvereinbarung und nur für die begrenzten Räderwechseltermine am Aktionstag.

Über den Start der zwei neuen Marken im Service von Walter Schneider und über weitere Angebote informiert das Autohaus auf dessen Social-Media-Kanäle sowie auf der

Homepage www.walter-schneider.de.

