TSV modernisiert sein Sportheim in der Wester-Arena – Verein stellt sich den Herausforderungen der Zukunft mit frischen Ideen

(wS/tsv) Aue/Wingeshausen 28.02.2023 | Mit der Corona-Pandemie und massiv gestiegenen Materialpreisen bauten sich für den TSV Aue-Wingeshausen nicht eingeplante Hürden auf, um in der Sportler-Sprache zu bleiben. Das machte die Aufgabe zwar schwieriger, aber keinesfalls unmöglich. Nach intensiven Planungsarbeiten und Kalkulationen nimmt das Projekt Vereinsheim jetzt richtig auf.

Nachdem die ersten Arbeiten am Anbau des Vereinsheims in der Wester bereits im vierten Quartal 2022 über die Bühne gingen, wegen des Wintereinbruchs allerdings unterbrochen werden mussten, geht es nun mit großen Schritten vorwärts. Die Mitglieder des Arbeitskreises Vereinsheim trafen sich mit dem örtlichen Bauunternehmer Dominik Becker zum offiziellen Baustart in der Wester-Arena. „Dieses Projekt ist zukunftsweisend für unseren Verein. Wir als Vorstand und Arbeitskreis bedanken uns bei allen, die bis hierhin mitgewirkt und nie aufgegeben haben“, sagte Norbert Heier, der 1. Vorsitzende des TSV.

Was plant der Verein konkret in der Wester? In einem ersten Bauabschnitt soll links vom bestehenden Gebäude ein neuer Geräteschuppen entstehen. Die Konturen sind schon klar zu erkennen. Mit den neuen Kapazitäten entzerrt sich die Situation für Fußballer, Leichtathleten und den Platzwart deutlich, das Material kann besser gelagert werden. Der zweite Bauabschnitt konzentriert sich auf den Bereich des neuen Sportheims, der künftig multifunktional genutzt werden soll. Neu hinzu kommen eine Umkleide für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sowie ein Medienraum, der für Meisterschaftsspiele und Wettkämpfe benötigt wird. Ein ganz neues Gesicht soll das Sportheim bekommen: Der TSV will seiner noch jungen Dart-Abteilung optimale Trainings- und Spielmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Zudem soll der Treffpunkt für Jung und Alt deutlich an Aufenthaltsqualität zulegen. Für den Verein ist das die Abrundung seiner Sportanlage, die sich insgesamt in einem erstklassigen Zustand befindet.

Der dritte Bauabschnitt – der allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zur Umsetzung freigegeben ist – beinhaltet die Schaffung von zwei Umkleiden für Heim- und Gastmannschaft sowie Duschen direkt am Sportplatz. Der Verein möchte auch hier seinen Beitrag dazu leisten, die Situation in der Turnhalle zu entzerren. Denn: Auch die TSV-Abteilungen Turnen und Tischtennis pulsieren, das gilt zudem für den Schwimmbad-Förderverein. Hinzu kommen Seniorensport und weitere Angebote. Um allen Sportlerinnen und Sportlern gerecht zu werden, würde mit Umkleiden und Duschen am Sportplatz eine neue Option geschaffen – mittelfristig.

„Wir möchten als Verein auf möglichst breiter Basis attraktiv bleiben und alle Generationen ansprechen. Ein Projekt wie die Modernisierung und der Umbau des Vereinsheims ist immer auch eine große Gemeinschaftsleitung. Das zeichnet uns als TSV aus“, betonte Norbert Heier. Für das Vorhaben, das sich finanziell in einer Größenordnung im fünfstelligen Euro-Bereich bewegt, hat sich der Verein erfolgreich um Fördergelder aus dem NRW-Programm „Moderne Sportstätten 2022“ beworben. Fest steht zudem, dass der TSV nachhaltig bauen will und beim Thema Energie möglichst auf erneuerbare Energien zurückgreifen will. Entsprechende Gespräche werden geführt.

Nach Bekanntwerden des Vorhabens gingen zahlreiche Spenden von Unternehmen, Sponsoren, Gruppen, Straßengemeinschaften und Privatpersonen ein. „Diese Spendenbereitschaft hat uns tief beeindruckt, dafür sind wir unglaublich dankbar. Das ist letztlich auch ein Beleg dafür, dass die Arbeit des Vereins wertgeschätzt wird“, sagte der 2. Vorsitzende Pierre Kuffner. Alle Fragen zum Projekt Vereinsheim will der Vorstand im Rahmen der Jahreshauptversammlung am Freitag, 10. März (Beginn: 19 Uhr im Auer Bürgerhaus), beantworten.

Und eine letzte Information: Wer das Projekt TSV-Vereinsheim unterstützen möchte, hat über das extra eingerichtete Spendenkonto weiterhin die Gelegenheit dazu: DE 59 4605 3480 0000 4039 72

Nach dem Baubeginn im vergangenen Jahr, gab der Arbeitskreis TSV-Vereinsheim jetzt zusammen mit Bauunternehmer Dominik Becker (3.v.l.) auch den offiziellen Startschuss für das Projekt. Foto: Verein