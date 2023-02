PKW-Anhänger trifft Stromkasten – Anlieger für Stunden ohne Strom

(wS/ots) Siegen 17.02.2023 | Am Donnerstagnachmittag (16.02.2023) hat sich gegen 15:50 Uhr auf der Marienborner Straße in Siegen ein folgenreicher Verkehrsunfall ereignet.

Ein Autofahrer mit Anhänger war den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge auf der Marienborner Straße von Kaan-Marienborn kommend in Richtung Siegen unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich der Hänger während der Fahrt vom Zugfahrzeug und machte sich selbständig. Er geriet auf den Gehweg und prallte

dort in einen an einem Brückengeländer befestigten Stromverteilerkasten. Der Kasten wurde durch den Aufprall so stark beschädigt, dass der zuständige Energieversorger RWE verständigt werden musste. Bis zu dessen Eintreffen sicherte die Polizei den Unfallort ab. Den Gesamtschaden an Stromkasten, Geländer und Anhänger beträgt ca. 2000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Eine benachbarte Werkstatt sowie ein Lokal waren für mehrere Stunden ohne Strom.