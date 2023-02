Tobias Wein ist neuer Dezernent für Interne Dienste, Personal und Recht

(wS/si) Siegen 03.02.2023 | Tobias Wein ist seit Januar 2023 neuer Dezernent des Dezernates I „Interne Dienste, Personal und Recht“ des Kreises Siegen-Wittgenstein. Zuletzt war der 50 jährige Volljurist mit Qualifikation zum Richteramt und zertifizierter Mediator als Rechtsamtsleiter und Chefjustitiar bei der Stadt Wetzlar beschäftigt.

Davor war er in Hessen in den verschiedensten staatlichen Ebenen tätig. Unter anderem hält er schon seit vielen Jahren als Dozent an der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit rechtswissenschaftliche Vorlesungen. „Tobias Wein ist ein erfahrener Jurist, der sich sowohl mit Rechtsfragen als auch der öffentlichen Verwaltung hervorragend auskennt. Damit ist er für diese Stelle optimal geeignet und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit“, sagt Landrat Andreas Müller.

Nachdem Henning Setzer letztes Jahr – nach über 49 Jahren im Amt – in den Ruhestand gegangen ist, hatte Landrat Müller übergangsweise die Zuständigkeit des Dezernates I übernommen, bis die Dezernatsleitung jetzt mit Tobias Wein neu besetzt werden konnte. Das Dezernat I umfasst das Personalamt, das Amt für IT, Digitalisierung und Organisation, das Amt für Kommunalaufsicht und Vergabeservice, das Amt für Immobilien und das Rechtsamt. In diesem Dezernat sind über 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Die Attraktivität des öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber steigern und die Digitalisierung voranbringen – das sind Beispiele für Themen, denen sich Tobias Wein verstärkt widmen möchte. „Um für den Kreis Siegen-Wittgenstein passende Maßnahmen erarbeiten zu können, ist mir ein Dialog besonders wichtig. Was möchten und brauchen die Menschen in Siegen-Wittgenstein und

was sind die Interessen und Bedürfnisse der Beschäftigten der Kreisverwaltung – das gilt es herauszufinden. Bei meiner Arbeit steht der einzelne Mensch für mich im Mittelpunkt“, so Wein. Als „Sportsmann“ und „Teamplayer“ versteht Tobias Wein sich nicht nur im beruflichen Umfeld – außerhalb des Büros ist Sport seine liebste Freizeitbeschäftigung. Ganz besonders schlägt sein Herz für den Fußball. Jahrzehntelang hat er selbst aktiv in einem Verein gespielt.

„Mit genauso viel Sportsgeist, Ehrgeiz und Fairness möchte ich auch die bevorstehenden Aufgaben angehen. Ich bin sehr gerne für die öffentliche Verwaltung tätig und freue mich auf alles, was kommt. Dabei hoffe ich, dass ich meine Erfahrungen und Kompetenzen hilfreich für die Interessen der Menschen im Kreis Siegen-Wittgenstein einbringen kann“, sagt Wein. Um die Menschen besser kennenzulernen, hilft es, nah dran zu sein: Mittlerweile ist Tobias Wein aus dem mittelhessischen Gießen in den Kreis Siegen-Wittgenstein gezogen. „Schon in meinen ersten Tagen hier habe ich, beruflich und privat, durchweg angenehme Begegnungen machen dürfen“, so der neue Dezernent.

Foto: Tobias Wein (r.) ist neuer Kreis-Dezernent für Interne Dienste, Personal und Recht

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier