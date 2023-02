Erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2022 gesucht

(wS/hi) Hilchenbach 03.02.2023 | Seit Jahren ist es Tradition, dass die Stadt Hilchenbach Sportlerinnen und Sportler, die an überregionalen Wettkämpfen teilgenommen und hervorragende Platzierungen erreicht haben, bei ihrem beliebtem „Rendevous der Besten“ ehrt. Dafür suchen der Stadtsportverband und die Stadt Hilchenbach die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2022.

Um ihre Leistungen zu würdigen, wird die Stadt Hilchenbach diese Athletinnen und Athleten für den 12. Mai zur Sportlerehrung in die Aula der Carl-Kraemer-Realschule einladen. Ehren kann die Stadt Hilchenbach an diesem Tag Hilchenbacher Mannschaften sowie Sportlerinnen und Sportler, die entweder ihren Hauptwohnsitz in der Stadt Hilchenbach haben oder anzuerkennende Leistungen für einen in der Stadt Hilchenbach ansässigen Sportverein erzielt haben.

Besondere sportliche Leistungen hat erbracht, wer bei den Deutschen Meisterschaften mindestens den 8. Rang bei Einzelwettkämpfen oder bei Mannschaftswettkämpfen belegt hat oder bei Europa- oder Weltmeisterschaften oder in der 1. Bundesliga gestartet ist. Einzelheiten sind in der Ordnung für Sportlerehrungen in der Stadt Hilchenbach nachzulesen, die im Internet unter www.hilchenbach.de in der Rubrik Freizeit & Sport – Sporterfolge Sportler des Jahres heruntergeladen werden kann.

Neben den besonders erfolgreichen Athletinnen und Athleten können auch Menschen geehrt werden, die sich um die Organisation und Förderung des Sports in herausragender Weise verdient gemacht oder über einen längeren Zeitraum hinweg vorbildliche sportliche Leistungen erbracht haben. Die Sportvereine der Stadt Hilchenbach wurden bereits gebeten, Personen und Mannschaften zur Ehrung vorzuschlagen. Um auch Sportlerinnen und Sportler ehren zu können, die ihren Hauptwohnsitz in Hilchenbach haben, aber für einen anderen Verein starten oder an einem anderen Ort wohnen, aber ihre anzuerkennenden Leistungen für einen in der Stadt Hilchenbach ansässigen Sportverein erzielen, ist die Stadt Hilchenbach auf Hinweise der Einwohner angewiesen und bittet um entsprechende Mitteilungen.

Die Vorschläge sind bis spätestens Freitag, den 10. März, an die Stadt Hilchenbach, Markt 13, 57271 Hilchenbach, zu senden. Ansprechpartnerin bei der Stadtverwaltung ist Patricia Vanderlinden (Telefon 02733/288-202, E-Mail: p.vanderlinden@hilchenbach.de).

