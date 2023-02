Spenden-Quiz von Frauen helfen Frauen e. V. war ein voller Erfolg – Dinner-Quiz: 7000 Euro für die Kinder im Frauenhaus Olpe

(wS/fhf) Olpe 03.02.2023 | Der Beirat des Vereins Frauen helfen Frauen e. V. Olpe veranstaltete am vergangenen Samstag, den 28.01. 2023, eine Spenden-Gala in Form eines Dinner-Quiz. Mit vollem Erfolg: 7.000 EUR hat der Abend eingebracht. Das Geld soll vor allem den Kindern im Frauenhaus Olpe zugute kommen.

Knapp 80 Besserwisserinnen und Besserwisser in elf Teams maßen sich in den Kategorien Allgemeinwissen, Geografie, Kultur, Stars und Sternchen, Naturwissenschaften, Politik, Geschichte und Sport. Rund 90 nicht ganz alltägliche Fragen wollten beantwortet werden. Dazu zählten Fragen wie “Was ist Poronkusema für eine finnische Maßeinheit?“, “Was ist der Ursprung des Aberglaubens am Freitag, den 13?“, oder “Wer gewann den Kulturpreis Olpe 2022?“

Hätten Sie es gewusst?

Die meisten richtigen Antworten hatte am Samstagabend das Gewinnerteam “widerständige Zähne“.

Moderatorin Natascha Kempf-Dornseifer führte die spendenwilligen Teilnehmer mit einer gekonnten Moderation durch den Abend und sorgte dafür, dass die Gäste neben dem Quiz auch eindrucksvolle Informationen über die Arbeit des Vereins Frauen helfen Frauen e. V. Olpe erhielten. So gingen die Teams nach dem Dinner- Quiz nicht nur gut unterhalten, sondern auch etwas schlauer nach Hause.

Die erzielten 7.190 Euro kommen dem aktuell geplanten Projekt „Kinderhaus“ auf dem Gelände des Frauenhauses zugute. Hier soll für die im Frauenhaus untergebrachten Kinder dringend benötigter Raum zum Spielen geschaffen werden mit zusätzlichen sanitären Anlagen.

Die drei Organisatorinnen des stimmungsvollen und überaus unterhaltsamen Abends, Titia Hensel, Gisela Lehwald und Teresa Mason-Hermann, sind sich einig: Die Resonanz auf den Abend und das Ergebnis für den Verein waren so gut, dass die Veranstaltung wiederholt werden soll.

Das Foto zeigt das Gewinnerteam „widerständige Zähne“ mit den beiden Organisatoren von „Frauen helfen Frauen“ Titia Hensel und Teresa Mason-Hermann



