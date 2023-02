Immer mehr Defibrillatoren in der Gemeinde Wilnsdorf Vorführung des DRK beim neuen Defi-Standort Kita St. Laurentius

(wS/wi) Wilnsdorf 03.02.2023 | Wie war das noch? Zweimal pusten, 15mal drücken, oder andersrum? Oft ist der Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein auch gleichzeitig die letzte Schulung, dabei empfiehlt das Deutsche Rote Kreuz, das Basiswissen hin und wieder aufzufrischen. Vor allem die Herzdruckmassage macht den direkten Unterschied zwischen Leben und Tod aus, als Ergänzung können Defibrillatoren benutzt werden, bis der Rettungsdienst vor Ort ist.

In der Gemeinde Wilnsdorf stehen mittlerweile an 17 Stellen Defibrillatoren öffentlich zur Verfügung (www.wilnsdorf.de/im-notfall), der Neueste an der katholischen Kita St. Laurentius in Rudersdorf. „Für uns ist es ein wichtiges Anliegen, erstens, für mehr Defi-Standorte zu sorgen, und zweitens, die Menschen zu informieren um sie zu ermutigen einzugreifen, es ist nämlich ganz einfach“, so Bürgermeister Hannes Gieseler, „man kann nichts falsch machen, außer nichts zu tun“, ergänzt Joshua Schönwälder vom DRK Siegen-Wittgenstein. Zusammen mit Kita-Leiterin Petra Noppe zeigte er bei der Einweihung, was die wichtigsten Schritte bei einer Reanimation sind und wie der Defibrillator benutzt wird. Es ist nämlich wirklich ganz einfach, da die präzisen Anweisungen direkt vom Gerät kommen.

„Es ist natürlich beruhigend, dass wir so ein Gerät jetzt direkt vor Ort haben“, freut sich Kita-Leiterin Petra Noppe. Finanziert werden konnte die Anschaffung mit Spendenmitteln, für die laufende Wartung sorgt die Gemeinde Wilnsdorf, dafür ist das Gerät eben auch öffentlich zugänglich. „Win-Win für alle Seiten“, sind sich Bürgermeister und Kita-Leiterin einig.

Hier finden Sie Kontakte und das Video „Die vier wichtigsten Schritte bei einer Reanimation“ auf unserer Website: Immer mehr Defibrillatoren in der Gemeinde Wilnsdorf / Wilnsdorf

Einweihung des neuen Defi-Standorts, v.l.n.r.: Joshua Schönwälder (DRK Siegen-Wittgenstein), Hannes Gieseler (Bürgermeister Wilnsdorf), Petra Noppe (Kita St. Laurentius), Sandra Kneppe (Kindergarten St. Johannes Gernsdorf), Rebecca Neuser (Kindergarten Sonnenschein Rudersdorf), Karl Stahl (Kirchenvorstand)

