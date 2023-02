Traditionelle Modellbahnbörse in Haiger mit zahlreichen Händlern und einer H0-Modellbahn zum Bestaunen

(wS/red) Haiger 20.02.2023 | Dieses Frühjahr findet wieder die traditionelle Modellbahnbörse des Christlichen Modellbahnteams (CMT) in Haiger statt. Jedoch ist auch dieses Mal (am 5. März/Sonntag) darauf zu achten, dass man dazu in der Mehrzweckhalle in Allendorf reisen darf.

Wie gewohnt kommen viele Händler aus größere Umgebung um Modellbahnartikel diverser Maßstäbe zu verkaufen. Außerdem wird ein Lokdoktor, wie schon die letzen Male, da sein, um kleine Reparaturen vor Ort durchführen.

Zu bestaunen ist eine H0-Modellbahn (1:87). Und eine kleine Modellbahn, an der Kinder selber mal einen Zug fahren lassen können, ist ja schon fester Bestandteil der Haigerer Modellbahnbörse.

Die Modellbahnbörse ist geöffnet von 11:00 bis 16:Uhr. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro, Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt.