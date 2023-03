Schuleigene Forschung im Fokus: „ROS-CUBE ELSA Ö.“ gewinnt Auszeichnung bei First LEGO League

(wS/ros) Siegen 07.03.2023 | Bei der ersten Teilnahme an der First LEGO League feiert das Team „ROS-CUBE ELSA Ö.“ der Realschule Am Oberen Schloss einen tollen Erfolg. Im ersten Anlauf konnten Elyesa, Leon, Santiago, Andrej und Ömer feiern.

Schon nach den ersten Wertungsläufen im Regionalwettbewerb in Siegen gelang es dem Schulteam mit dem Roboter „Elsa“ bis ins Viertelfinale vorzudringen. Wir als Schule sind stolz auf diesen Erfolg bei unserer ersten Teilnahme.

Völlig überraschend verlief dann die Preisverleihung: Das Schulteam wurden in den Kategorien „Team-Grundwerte“ und „Roboterdesign“ zu den besten vier Teams nominiert und sie gewannen tatsächlich die Wertung „Roboterdesign“. Auch das schuleigene Forschungsprojekt „Solarjalousie“ wurde gelobt.

Am Ende des Tages bedeutet dies für das Schulteam, dass sie in der Gesamtwertung den hervorragenden dritten Platz belegten und damit nur einen Platz davon entfernt waren, in die deutschlandweiten Halbfinals vorzudringen. Die monatelange Arbeit mit vielen Sonderterminen an Nachmittagen hat sich gelohnt und die Schüler feierten überglücklich ihren Erfolg. Ein großer Dank gebührt ebenso unserem 1. Konrektor, Herrn Eckhardt, der das Schulteam so erfolgreich coachte.

Fotos: Realschule Am Oberen Schloss



