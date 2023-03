Unfall auf B54 zwischen der Eremitage und Rödgen: PKW kommt von Straße ab und kollidiert mit Felsen

(wS/red) Siegen – Wilnsdorf 07.03.2023 | Am frühen Dienstagnachmittag ereignete sich auf der B54 zwischen der Eremitage und Rödgen ein Verkehrsunfall, der glücklicherweise nur mit Sachschaden endete. Ein 38-jähriger Fahrer eines Mercedes war in Richtung Rödgen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam und in den Graben rutschte. Dabei entstand am Mercedes Totalschaden. Die drei Insassen des Fahrzeugs blieben jedoch unverletzt und wurden vorsorglich vom Rettungsdienst betreut.

Während der Unfallaufnahme musste die B54 vollständig gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

