330 Jahre (1693-2023) Irle Brauerei in Siegen – Eine Tradition, die bleibt.

(wS/red) Siegen 18.04.2023 | Maibaum aufstellen ist seit hunderten von Jahren Tradition und begann im 17. Jahrhundert als Partnerbörse für Unverheiratete, heutzutage ein Fest um den Frühling mit seiner Farbenpracht und den ersten warmen Sonnenstrahlen zu begrüßen. Auf den heimischen Dörfern ist der Tanz in den Mai eine Veranstaltung mit frisch gezapftem Bier, guter Musik und Bierzeltgarnituren, die zum „auf den Tischen“-Tanzen einladen. Diese Tradition möchte die Siegerländer Irle Brauerei aufrechterhalten.

Das Gelände der Irle verwandelt sich zum Tanz in den Mai zur größten Festzelt-Gaudi im Siegerland. Für Stimmung sorgen an dem Abend „Die Dorfer“, die Showband aus Österreich. Das Brauhaus lädt, während im Festzelt gesungen und geschunkelt wird, zum gemütlichen Sitzen und Essen ein. Die bekannt gute Küche bietet Gegrilltes & Brathähnchen mit allem, was dazu gehört an.

Ein Highlight wird an dem Abend die Tombola sein. Als Hauptgewinn kann man eine Zapfanlage inkl. 30 l-Fass, Gläser und Stehtische für die nächste Gartenparty gewinnen. Auch danach die Preise lassen sich mit gut gefüllten Bollerwägen sehen. Alle Einnahmen der Tombola gehen an einen guten Zweck.

Und für alle, die jetzt schon überlegen, was sie anziehen sollen: Mit Lederhose oder Dirndl ist man immer gut gekleidet aber kein Muss! Einlass ist um 18.00 Uhr am 30. April und Karten erhält man im Irle Brauhaus oder bei Getränke Hoffmann in Kaan-Marienborn. Oder online bei uns auf der Webseite: www.irle-brauhaus.de, wo es auch alle Informationen zum Event gibt.

Für die ganze Familie geht es dann am nächsten Tag zum 1. Mai in der Irle weiter. Ab 11.00 Uhr lädt die Brauerei zum Frühschoppen ein. Hier wird für groß und klein gesorgt sein. Von Hüpfburg, bis hin zur Liveband, Kinderschminken, der Traktorkameradschaft Netphen e.V. und offener Küche, bietet das Team der Traditions-Brauerei so einiges.

Ob zur Erfrischung, als Zwischenstopp bei der Maiwanderung, zum Auffüllen an einer extra Bier-Tankstelle oder als Familienausflug: Die Irle Brauerei wird am 1. Mai zum Treffpunkt im Siegerland.

Quelle: Brauhaus J.F. Irle GmbH

