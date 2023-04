Filmreihe KinoKino – Frauen in starken Rollen zeigt „Die Küchenbrigade“

(wS/hi) Hilchenbach 18.04.2023 | Die etablierte Kinoreihe „KinoKino Frauen in starken Rollen“ zeigt am Montag, 24. April um 20.00 Uhr den Film „Die Küchenbrigade“.

„Eine kurzweilige, an ein reales Vorbild angelehnte Feel-Good-Sozialdramödie, die auf eine Mischung aus jungen, spielfreudigen Migranten und professionellen Darstellern setzt und geschickt die Balance zwischen gesellschaftskritischen Tönen und sanfter Komik wahrt.“

(Filmdienst)

Die Küchenbrigade (F 2022, 97 Min., ab 0 Jahren)

Die talentierte französische Köchin Cathy (Audrey Lamy) träumt seit ihrer Kindheit von einem eigenen Restaurant. Aktuell arbeitet sie in einem Sternerestaurant; doch als sie gegen den Willen der Chefin die Gerichte nach ihren Vorstellungen ändert,wird ihr gekündigt. Aus finanzieller Not verdingt sie sich als Kantinenchefin in einem Heim für unbegleitete Migranten, wo sie trotz der widrigen Umstände ihre hohen Qualitätsansprüche aufrechterhält. Zur Überraschung des desillusionierten Heimleiters Lorenzo (Francois Cluzet) gelingt es ihr, aus den Jugendlichen nach und nach eine schlagkräftige Küchenbrigade zu formen.

„Die quirlige und im wahrsten Sinne des Wortes extrem appetitanregende Komödie kommt mit schönem Witz, beinahe noch mehr Herz, auf jeden Fall aber mit geballtem

Charme daher – und dabei ist sie sogar noch (ein bisschen) realistisch.“

(Programmkino.de)

Und so sieht das weitere Programm aus:

Montag, 22. Mai, 20.00 Uhr – „Das reinste Vergnügen“

Eine kluge, sehr charmante und urkomische Komödie. Ein diebischer Spaß über weibliche Lust, Macht und Selbstermächtigung.

Die Soroptimistinnen bieten jeweils ab 19:00 Uhr die wunderschönen und leckeren Film-Buffets an! Die Einnahmen hiervon werden selbstverständlich wieder gespendet. Das Kinopublikum kann sich in jedem Fall auf „Event-Kino“ der außergewöhnlichen Art freuen.

Bitte reservieren Sie Ihre Eintrittskarten unter www.viktoria-kino.de.

Eintritt: Parkett 7,00 Euro, Balkon 9,00 Euro

Bitte beachten Sie die veränderte Parksituation aufgrund der Bauarbeiten!

Weitere Informationen zur Kinoreihe erhalten Kinofans von den Gleichstellungsbeauftragten der Städte Hilchenbach und Kreuztal, Annette Kreutz,

Telefon 02733/288-117, und Monika Molkentin-Syring, Telefon 02732/51-310, sowie unter www.hilchenbach.de und www.viktoria-kino.de .