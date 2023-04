Eine Machtdemonstration des TuS Ferndorf beim 39:28 Heimsieg gegen die HG Saarlouis

Das war eine absolut geschlossene Mannschaftsleistung. Auf keiner Position wurden erwähnenswerte Fehler gemacht. Ferndorfs Abwehr stand wie ein Bollwerk, und in der Offensive wurde die HGS förmlich überrannt. In den 2×3 qm am Ende des Spielfeldes stand mit Tim Hottgenroth ein Super-Keeper, der auf tolle 13 Paraden kam und Branimir Koloper und seinen Jungs ihre Grenzen aufzeigte. Tim bekam heute den Vorzug vor Lucas Puhl. Bis zur 21. Minute, dann kam Lucas für einen Siebenmeter in den Kasten, und den hielt er.

Wir sahen rasend schnelle Ferndorfer, tolle Pässe, tolle Tore und einen Gegner, der zu keinem Zeitpunkt auch nur den Hauch einer Chance hatte. So verwunderte es auch nicht, dass die HGS ihre erste Auszeit schon nach 7 Minuten nahm. Gebracht hat es letztlich nichts. Über ein 13:6, 18:10 und 21.11 ging man mit dem 23:13 in die Kabinen, die einen mit erhobenen, die anderen mit gesenkten Köpfen.

Aber Ferndorf machte da weiter, wo sie aufgehört hatten. Fabian Hecker (der Vollstrecker, der Checker 😉 ) und Paul Schikora erhöhten direkt auf 25:13. Nach einem Gegentreffer der Gäste zogen Gabriel da Rocha Viana und wiederum Fabian Hecker weiter davon. Man las jetzt schon ein 27:14 auf der Anzeigetafel. Ein Debakel zeichnete sich ab. Die HGS war jetzt dezimiert, aber trotz 1 Spieler auf der „Strafbank“ ärgerten sie die Ferndorfer, indem sie in Unterzahl 3 Treffer erzielten.

Aber das schüttelten Roberts Mannen einfach ab. Zu klar war ihr gestecktes Ziel, und davon konnte sie auch niemand mehr abbringen. Alle Spieler bekamen heute ihre Einsatzzeiten, und es waren unglaubliche 12 Torschützen an diesem Sieg beteiligt. Während in der 1. HZ Niklas Diebel mit 5 Treffern bester Schütze war, tat es ihm in der 2. HZ Paul Schikora gleich und erzielte sogar 6 Tore. Und das nur in einer Halbzeit.

Den Sturmlauf der 1. HZ konnte/wollte man nicht wiederholen. Die Jungs sollten sich nicht noch vor den Play-offs verletzen. Daraus ergaben sich allerdings nicht mehr Chancen für die Gäste. Sie merkten selbst, dass hier und heute absolut nichts zu holen war. Sie schlossen die HZ aber mit einem 16:15 für den TuS ab, also nur um 1 Treffer schlechter.

Die Hallenuhr tickte immer weiter runter. Den letzten Treffer erzielte die HGS. Coach Andersson nahm 32 Sekunden vor Schluß noch ein Team-Time-Out. Ferndorf bekam noch nach der Sirene einen Freiwurf zugesprochen, führte ihn aber nicht mehr aus. Die Stählerwiese stand Kopf, Standing-Ovation auf den Tribünen, denn an der Anzeigetafel las man den Endstand von 39:28, ein absolut verdienter Sieg, auch in dieser Höhe.