Fahrradbasar des RSV Osthelden am 21. und 22. April in Siegen-Weidenau

(wS/rsv) Siegen 12.04.2023 | Die Fahrradsaison beginnt und viele Radfahrer möchten mit einem neuen Rad in den Frühling starten. Aber wohin mit dem alten Rad oder reicht nicht auch ein gutes gebrauchtes Rad?

Für beide Fragen ist der Fahrradbasar am 21. und 22. April im Autohaus Walter Schneider in Siegen-Weidenau die richtige Anlaufstelle. Unter sachkundiger Beratung erfahrener Radfahrer führt der RSV Osthelden am 21.04. (Abgabe) und 22.04.23 (Verkauf) erneut einen Basar rund ums Fahrrad im Rahmen des Frühlingsfestes des Autohauses durch. Hier werden Kinderräder, Mountainbikes, Rennräder und auch E-Bikes angeboten. Dazu das notwendige Radzubehör. Der Verkauf findet ausschließlich am Samstag statt.

Verkäufer von Rädern oder Zubehör können diese am Freitag in der Zeit von 17.00 bis 19.00 Uhr im Autohaus Walter Schneider in der Weidenauer Str. 136 in Siegen-Weidenau abgeben. Die Vereinsmitglieder des RSV Osthelden führen gemeinsam mit dem Verkäufer die Wertermittlung durch und legen den Verkaufspreis fest. Von Verkäufern können Räder angeboten werden, ohne dass sie vor Ort bleiben müssen. Sollte der Artikel am Samstag verkauft werden, kann der Verkäufer am Samstag ab 15.00 Uhr seinen Erlös abzüglich einer Provision von 10% abholen, oder er erhält seine Artikel zurück. Der Erlös wird u.a. für die Jugendarbeit im Verein eingesetzt.

Interessierte Käufer können sich am Samstag in der Zeit von 10.00 bis 15.00 Uhr alle vorhandenen Räder in Ruhe ansehen, Probefahren und erhalten auf Wunsch ebenfalls eine

fachmännische Beratung durch die Vereinsmitglieder.

Der RSV Osthelden tritt dabei lediglich als Vermittler auf und verkauft nicht selbst. Weitere Informationen dazu finden Sie auch unter www.rsvosthelden.de.