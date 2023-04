Festhochamt und Matinée am Ostermontag, den 10. April mit Trompete und Orgel

(wS/red) Siegen 02.04.2023 | Im Festhochamt am Ostermontag um 9:45 Uhr in St. Joseph, Weidenauer Straße, in dem auch Prof. Dr. Adrian Wypadlo verabschiedet wird, musizieren Ingo Samp (Trompete) und Helga Maria Lange (Orgel).

In der anschließenden Matinee ab ca. 10:45 Uhr spielen die beiden Musiker in St. Joseph Werke von J. S. Bach, G. F. Händel und T. Albinoni. Der Eintritt ist frei.

Ingo Samp

