Indoor-Hüpftag: Ein unbeschwertes Spielerlebnis für Kinder trotz Regenwetter

(wS/fw) Bad Berleburg 02.03.2023 | Selten sind strömende Regenfälle eine optimale Bedingung für eine Veranstaltung. Trägt sie jedoch den Zusatz „Indoor“ sieht die Sache wieder ein wenig anders aus. Bereits vor dem Startschuss zum „Indoor-Hüpftag“ des Jugendfördervereins Bad Berleburg und der Stadtjugendpflege im Bad Berleburger Rothaarbad und der Dreifachturnhalle war die Schlange an Kindern voller Vorfreude beachtenswert.

Zum Start der Osterferien und im Rahmen der Gesundheitswochen konnte die Veranstaltung erstmalig wieder durchgeführt werden.

In gewohnter Weise verwandelte sich die große Sporthalle in ein Schlaraffenland der Hüpfburgen. Alle beliebten Großspielgeräte des Jugendfördervereins waren vertreten und sorgten bei den Kindern für mächtig Spaß beim kräftigen Austoben: Von der Riesenrutsche über die Kletterwand und den Hindernisparcous waren selbstverständlich auch zahlreiche Hüpfhäuser mit von der Partie, die allesamt von der Initiative „Perspektive Zukunft“ über den gesamten Zeitraum betreut wurden.

In einer eingerichteten Café-Ecke sorgte das Team der Schulmensa der Bad Berleburger Realschule mit zahlreichen Leckereien und Erfrischungen wie Muffins und Brezeln auch bei den großen Besuchern für Abwechslung und gute Unterhaltung. Grade in der heutigen Zeit ist das unbeschwerte Spielerlebnis für Kinder ganz ohne den Bildschirm keine Selbstverständlichkeit mehr – doch heute wie früher ziehen die Großspielgeräte Kinder magisch an. Ist es dann beim wilden Toben doch einmal zu einem blauen Fleck gekommen, stand das Team vom Jugendrotkreuz Bad Berleburg sofort zur Verfügung – viel lieber haben sie die Kinder jedoch mit bunten Mustern beim Kinderschminken

verziert.

Gegen einen kleinen Eintrittspreis war am Samstag nicht nur in der Turnhalle ein buntes Treiben, sondern gleichzeitig konnten damit die Kinder auch kostenlos ins Rothaarbad.

Die DLRG Ortsgruppe Bad Berleburg und das Team vom Bad Berleburger Rothaarbad haben parallel zum Indoor-Hüpftag beim großen Familientag im Hallenbad es ebenfalls richtig krachen lassen. Neben dem bekannten Wibit-Parcours konnten nach Herzenslust die neuen Spielmaterialien ausgetestet werden, die der

Jugendförderverein und das Rothaarbad angeschafft haben, wie ein XXL-4—Gewinnt, Traktoren und Spielsteine – alles im Zeichen der Nachhaltigkeit. Dank der erneut großen Unterstützung durch die Sparkasse Wittgenstein, Westenergie und EJOT sowie die unzähligen Stunden der beteiligten Vereine war der Indoor-Hüpftag 2023 ein riesiger Erfolg – dies zeigt sich vor allem in der Besucherzahl. Allein rund 270 Kinder wurden am Samstagnachmittag in der Dreifachturnhalle und im Rothaarbad begrüßt. Ganz lange warten müssen die Kleinen jedoch auch nicht mehr all zu lange, bis der gesamte Bestand an Großspielgeräten am 5. August zum großen KNAX-Fest in den Rathausgarten zurückkehrt.

Foto: Jugendförderverein