„THE KING IS BACK“ 34. EJOT Triathlon in Buschhütten am 7. Mai 2023

(wS/ej) Kreuztal 02.04.2023 | Rainer Jung, Sportdirektor Triathlon, beim ausrichtenden Verein TVG Buschhütten, präsentierte am Donnerstagabend, den 60 anwesenden Gästen in Buschhütten, die News rund um den 34.EJOT Triathlon in Buschhütten in einer aufwendig gestalteten Power-Point Präsentation, bei der sich ganz zum Schluss, nachdem die eigentliche Präsentation abgeschlossen und man bereits zum Buffet eingeladen hatte, sich die Turnhallentüre erneut öffnete und im Lichtkegel Sebastian Kienle die Halle betrat und mit stehendem Applaus begrüßt wurde.

Fünf Jahre in Folge von 2008 bis 2012 war der spätere Ironman Weltmeister von Hawaii 2014 der König von Buschhütten.

In 2023 beginnt Sebastian Kienle seine Profi-Abschiedstour auf deutschem Boden am 7.Mai in Buschhütten. Der Einladung von Rainer und Sabine Jung zum Rennen ist er gerne gefolgt „…dieses Rennen war der Grundstein meiner Karriere… …“ so Kienle. Er freut sich auf die familiäre Atmosphäre, sportliches Weltklasse am Start und die gewohnt professionelle Organisation der Veranstaltung, bei der sich alle 800 an der Startlinie als „Gäste“ fühlen dürfen.Am Anfang der Triathlon Präsentation standen die Grußworte der langjährigen Partner.

Andre Jung, stellvertretender Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein dankte dem Organisationsteam des TVG, Partnern und Sponsoren, sowie den über 250 Helfern der Großveranstaltung in Buschhütten am 7.Mai.2023. „… dem Aushängeschild im Triathlon Sport und das weit über die Region hinaus…“

Astrid Collenberg, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Kreuztal hat größten Respekt vor der ehrenamtlich geleisteten Arbeit des TVG Buschhütten und wünscht allen Teilnehmer*innen viel Erfolg und alles Gute Ursula Belz, stellvertretende Vorsitzende Kreissportbund Siegen-Wittgenstein „havefunandwin“ ist der Slogan des EJOT Teams, dies gilt aber ebenfalls für alle Starter in Buschhütten… Sie wünschte ihnen viel Spaß und Freude in Buschhütten und das sie einen wunderbaren Tag in Buschhütten am 7. Mai erleben.

Andreas Wolf, Öffentlichkeitsarbeit EJOT SE & Co.KG „… das Event hat von Beginn an 1987 bis heute, nichts von seiner Beliebtheit verloren und das ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit. Viele Veranstaltungen mussten aufgeben in den vergangenen Jahren, aus den unterschiedlichsten Gründen. In Buschhütten stellt man sich den Herausforderungen jedes Jahr neu… in den 34 Jahren hat es viele Veränderungen gegeben, man kann es mit einer Speisekarte in einem Restaurant vergleichen, diese wird auch ständig den Gegebenheiten angepasst, um attraktiv zu bleiben.

Ich bin mir sicher, dass auch bei der 34.Auflage des Events wird das gesamte Siegerland auf den Beinen sein…“ Er danke im Namen der EJOT Familie für die Einsatzbereitschaft des gesamten Teams, ganz dem Slogan #togethertriathlon

Olaf Kohn, 1.Vorsitzender des TV „Germania Buschhütten“ bedankte sich im Namen des Vorstandes bei Sabine und Rainer Jung für die geleistete Arbeit. Die „Turnkindern“ von Sabine, mit den Triathlon T-Shirts der vergangenen Jahre gekleidet, übergaben ein Geschenk und Blumen.

Seit 1987 sind 50 Organisationsleiter*innen zum Einsatz gekommen von denen 37 den Weg am 30.03.2023, nach Buschhütten gefolgt waren. Ohne das 16köpfiges Organisationsteam 2023, die 250 Helfer*innen und die Partner und Sponsoren gäbe es unsere Veranstaltung nicht. Nur gemeinsam können wir das Triathlon Event in Buschhütten durchführe und unsder großen Herausforderung der Logistik rund um die Veranstaltung stellen.



#togethertriathlon

In einem kleinen Video der Firma FORMOTiON wurde die Entstehung der Pokale, für die Siegerehrung, auch der Altersklassenwertungen, gezeigt.

Bevor es zur Vorstellung der Elitefelder ging, stellten sich die Veranstalter der Volksbank Duathlon/Triathlon Kreismeisterschaften vor. Es beginnt in Hünsborn am 02.April., dann folgt Buschhütten am 7.Mai. Der Kindelsberg Triathlon wird am 30.07.2023 zum 30. Mal stattfinden bevor die Serie am 02.September in Wilnsdorf endet.

Trotz hoch dotiertem Einladungsrennen am gleichen Wochenende in Ibiza hat wird sich in Buschhütten ein hochkarätiges Elitefeld, mit 18 Damen und 29 Herren treffen. Sie stellten sich beim Triathlon Meeting in eigens erstellten Video Clips vor und warum gerade beim 34.EJOT Triathlon in Buschhütten.

Rainer Jung: „… ich freue mich nicht nur auf die Weltklasse in Buschhütten am 7.Mai, sondern auf alle unsere 800 Gäste – Starter*innen – mit denen ich gemeinsam meinen Abschied feiern möchte und bei dem sicherlich nach dem letzten Teilnehmer, der die Startlinie überquert und der sich anschließenden Siegerehrung, Wehmut aufkommen wird…“

Bis zur Veranstaltung wird das Elitefeld, bei dem für die Damen um 14:30 Uhr und für die Herren um 15 Uhr der Startschuss im Freibad Buschhütten fällt auf der Homepage und in den sozialen Netzwerken vorgestellt.

Bericht: TVG Buschhütten – Fotos: Andreas Domian