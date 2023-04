Jährliche DRK Altkleidersammlung am Sa. 22.04. – Sonnige Aussichten für die Frühjahrskollektion

(wS/drk) Siegen-Wittgenstein 16.04.2023 | Die Frühjahrskollektion kann kommen. Das trübe Wetter bietet die ideale Gelegenheit, alte Kleiderbestände auszusortieren.

So ist bald wieder genug Platz, wenn die Sonne scheint und die Wintersachen ausgedient haben.

Am Samstag, 22. April 2023, findet deshalb die jährliche Altkleidersammlung des DRK im Kreis Siegen-Wittgenstein statt.

Gegen 08:00 Uhr beginnen die ehrenamtlich Aktiven aus den Ortsvereinen mit der Sammlung, die etwa um 14:00 beendet ist.

Das DRK hat dazu bereits Kleidersäcke an die Haushalte verteilt.

Alternativ eignen sich auch andere Säcke mit der Aufschrift „DRK-Kleiderspende“.

Abgestellt werden die Kleiderspenden idealerweise am 22. April in den frühen Morgenstunden. So lässt sich nächtlicher Diebstahl oder Vandalismus verhindern. Willkommen im Altkleidersack sind Bekleidung, Jacken, Anzüge, Wäsche, Woll- und Strickwaren und andere Textilien aller Art. Schuhe kommen am besten an, wenn sie paarweise gebündelt sind.

Der logistische Aufwand für eine solche Sammlung ist jedes Mal groß, so dass es schon mal Probleme geben kann. Fragen beantwortet der DRK Kreisverband daher am 22. April in der Zeit

von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr unter der Nummer 0271/33716-0.

Sollten Kleiderspenden bis 13 Uhr noch nicht abgeholt worden sein, hilft auch hier die Hotline weiter.

Ab sofort findet die Kleidersammlung nur noch einmal im Jahr statt. Höchste Zeit also, schon im Frühjahr Platz im Kleiderschrank zu machen. Gerade in Zeiten knapper Kassen leistet die Kleiderspende einen wertvollen Beitrag zur Finanzierung der Rotkreuz-Arbeit. Der DRK Kreisverband verkauft die gesammelten Kleider und Textilien an einen Verwerter. Der Erlös kommt der Arbeit des DRK zugute.

Die gespendeten Kleidungsstücke können ruhig schon abgetragen sein, da sie durch den Verwerter verarbeitet werden. Besonders gute Sachen nimmt alternativ der DRK-Kleiderladen in der Hammerstraße 10 in Siegen zum Wiederverkauf entgegen.

Informationen rund um Kleidersammlung und Kleiderverwertung gibt es unter www.kleiderspende.drksiwi.de. Außerdem berichtet der Kreisverband aktuell auf seinen Social-Media-Kanälen auf Facebook, Instagram und Twitter.

Foto: DRK