Prof. Dagmar Hoffmann machte die Kinderuni-Kinder mit „Medien“ und deren Glaubwürdigkeit vertraut

(wS/uni) Siegen 03.04.2023 | „Ich lese gerne Zeitung und interessiere mich für digitale Medien, auch auf dem Handy oder Tablet.“

Das Interesse der Medienwissenschaftlerin Prof. Dr. Dagmar Hoffmann von der Universität Siegen ist natürlich auch beruflicher Natur. So bunt und vielfältig die Medienlandschaft ist, so anschaulich und bildhaft beantwortete Dagmar Hoffmann den Kinderuni-Kindern in der Kinderuni-Vorlesung die Frage „Darf man Medien alles glauben?“

Ihr Fazit fiel optimistisch aus: Seriösen Medien kann man durchaus vertrauen. Allerdings gibt es Tipps, um nicht aufs Informations-Glatteis zu geraten, zum Beispiel, das Medium und die Quellen der Nachricht zu beachten und nicht nur auf Schlagzeilen zu vertrauen.

Der Begriff „Medien“ umfasst Geräte wie Laptops, Radio, Smartphone ebenso wie Zeitung, Filme, Serien, Videos, soziale Medien, Werbung und auch Suchmaschinen. War die gedruckte Zeitung früher ein weit verbreitetes Medium, wird heute zunehmend auf Smartphone und Tablet gewischt, geklickt und gescrollt.

Nachrichten sind sehr wichtig – zum Beispiel auch die Kinder-Nachrichten auf „Logo“. Gemäß Grundgesetz hat jeder das Recht, sich zu informieren. Nachrichten tragen dazu bei, sich eine eigene Meinung zu bilden, Zusammenhänge zu sehen, Dinge zu verstehen, Entscheidungen zu treffen und sich womöglich für oder gegen etwas zu engagieren.

Wie nun werden Nachrichten gemacht? Dagmar Hoffmann erklärte den Kindern: „Das ist wie beim Koffer packen. Man muss überlegen, was benötigt wird und man mitnehmen möchte, denn man hat nicht unendlich Platz.“

Wer Nachrichten verfasst sollte: die Quelle prüfen, verständlich formulieren, die Textlänge eventuell kürzen, Betroffene zu Wort kommen lassen und ein passendes Bild zum Text auswählen.

Dagmar Hoffmanns Rat vor Veröffentlichung: „Auf eine Nachricht sollten immer mehr als zwei Augen schauen.“

Auch falsche Nachrichten und Bilder prägen sich ein, werden diese häufig wiederholt. Früher galt: Spinat ist besonders gesund wegen des hohen Eisenanteils. Heute ist bekannt: Diese Nachricht basierte auf einem Messfehler.

Auch Bilder können verfälscht werden. Durchs Netz geht das Foto einer Schlangenkatze, die angeblich im Amazonas entdeckt wurde. Es ist gefälscht! Organisationen wie zum Beispiel „Mimikama – zuerst denken, dann klicken“ überprüfen regelmäßig zwielichtige Nachrichten.

Zum Abschluss der vierten Veranstaltung der Frühjahrsstaffel der Kinderuni Siegen wurden – wie gewohnt – die Diplome ausgeteilt.

Neuer Kreativ-Wettbewerb für Kinder

Damit die Zeit bis September und der Herbststaffel zum Thema „Unser Universum“ nicht zu lang wird, sind die Kinderuni-Kinder – selbstverständlich auch alle anderen Kinder der Region – eingeladen, an einem Kreativ-Wettbewerb teilzuhaben.

Es geht darum, die Skyline der Kinderuni Siegen anzumalen und dem Bild hinzuzufügen, was Kindern in Siegen besonders gefällt und / oder was sie sich wünschen würden. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Malen, Werkeln, Dichten, Filmen – alles ist möglich.

Diese Vorlage kann genutzt werden: (klick hier)

Die Ergebnisse sollten bis zum 31. August 2023 gesendet werden an:

Haus der Wissenschaft der Universität Siegen

Obergraben 23 (Villa Sauer)

57068 Siegen

Oder per Mail an: kinderuni@uni-siegen.de

Aus den Einsendungen ist eine Ausstellung für 2024 geplant. In diesem Jahr feiert die Stadt Siegen ihren 800. Geburtstag. Natürlich gibt es auch wieder Preise zu gewinnen.