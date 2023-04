Spannende Bestseller-Lesung: Zwischen Gehorsam und Vergeltung

(wS/red) Bad Berleburg 28.04.2023 | Es war ein durchaus persönlicher Abend für Martin Conrath. Der Bestseller-Autor las im „Dritten Ort – Bücherei der Zukunft“ in Bad Berleburg aus seinem Kriminalroma „Das Archiv des Teufels“. Im Mittelpunkt: Die Zeit des Kalten Krieges. Für dieses Buch hatte Martin Conrath umfassend recherchiert. Begonnen hatte diese Recherche mit einem braunen Pappumschlag, den er im Nachlass seiner Großmutter gefunden hatte. Darauf stand in Sütterlin: „Bitte ungelesen vernichten. „Das machte natürlich neugierig“, berichtete Martin Conrath. Unter dem Umschlag fanden sich weitere Briefe und Predigten seines Großvaters, der Pfarrer war. „Wahrlich nicht alle waren schön zu lesen. Ich habe mich fast 30 Jahre mit ihnen befasst und wusste relativ schnell, dass ich ein Buch darüberschreiben würde. So begannen meine sehr intensiven Recherchen und es entstand dieser einzigartige Roman“, berichtete der Autor. Sein Herzensprojekt war erst deshalb möglich, wie ihn das Land NRW mit einem Literaturstipendium unterstützt hatte.

Im Roman geht es um den US-Agenten Robert Bennet, der sich 1952 auf dem Weg zurück in seine Heimat befindet. Er will endlich raus aus Deutschland, doch am Flughafen bekommt er noch einen letzten Befehl. Er soll Sigfried Heiderer, den zukünftigen Minister im Kabinett Adenauers „säubern“. Bereits viele Male hat Bennet ehemaligen Nazigrößen zu einer weißen Weste verholfen. Aber warum wurde gerade er mit diesem Auftrag betraut? Sigfried Heiderer soll angeblich am Massaker von Lemberg beteiligt gewesen sein. Dort wurde Robert Bennets Bruder ermordet und er will endlich Gewissheit haben. Also begibt er sich auf die Reise nach Lemberg und beginnt dort die Suche nach dem „Archiv des Teufels“, in dem Heiderers Taten aufgezeichnet sein sollen. Robert will Heiderer, im Gegensatz zu seinem eigentlichen Auftrag, vor Gericht bringen. Er rechnet jedoch nicht damit, dass er nicht der einzige ist, der Heiderer zur Verantwortung ziehen will. Anna Münzinger, eine Agentin der Staatssicherheit, heftet sich an Bennets Fersen.

Der Roman erzählt die vielschichtige politische Lage in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Umgang mit den Naziverbrechern wird im Kontext der Weltpolitik erzählt und fasziniert durch seine genaue Recherche und Umsetzung in eine fesselnde Handlung. Es war ein höchst spannender Abend im „Dritten Ort – Bücherei der Zukunft“ mit vielen anschließenden Fragen aus dem Publikum. Die Lesung regte zum Nachdenken an, sodass sich im Nachgang die Gäste bestimmt noch auf die ein oder andere Weise mit dem Thema beschäftigen werden.

INFOBOX

Die Reihe der Bestseller-Lesungen geht in die nächste Runde. Bereits am Mittwoch, 10. Mai, um 19.30 Uhr gastiert Regine Kölpin im „Dritten Ort – Bücherei der Zukunft“ in Bad Berleburg. Die Bestseller-Autorin liest aus ihrem Roman „Den Letzten beißen die Robben“. Das Ermittlerteam um Ino Tjarks und Co. ermittelt auch im dritten Teil der humorvollen Küstenkrimi-Triologie von „Das Haus am Deich“ in einem spannenden Fall.

