Wilnsdorfer Gymnasium bereitet sich auf die Lego-Liga vor

(wS/red) Wilnsdorf 14.04.2023 Das Liga-Fieber ist in der Wieland-Gemeinde ausgebrochen. Nicht die Fußballbundesliga ist damit gemeint, sondern die First Lego League, ein weltweites Bildungsprogramm für Kinder und Jugendliche. Das Programm kombiniert den Bau von Lego-Robotern mit einem interdisziplinären Lernansatz, der Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik sowie Teamwork, Forschung und Problemlösung umfasst. Und seit Kurzem ist die Beschäftigung mit der Lego-Liga auch am Gymnasium Wilnsdorf ein Thema geworden für Schülerinnen und Schüler und natürlich für die Lehrer. „Wir wollen unsere Schüler motivieren, ihre Kreativität auch auf MINT-Themen zu erweitern und zu vertiefen“, erklärt Informatiklehrer Guido Runnebaum. Möglich macht den Einstieg in die First Lego League das Siegener IT-Unternehmen DATASEC, das sich bewusst für das Wilnsdorfer Gymnasium entschieden hat und nun die Ligamannschaft auf- und ausbaut. Ein ähnliches Projekt betreibt DATASEC bereits am Evangelischen Gymnasium in Siegen. Den Zugang zu naturwissenschaftlichen Fächern zu erleichtern und die Schüler spielerisch an Wissenschaft und Technik heranzuführen ist dem Unternehmen eine Herzensangelegenheit. DATASEC stellt der neugeschaffenen Projekt-AG am Wilnsdorfer Gymnasium die notwendige Ausstattung zur Verfügung. Dazu gehören Laptops, mehrere Lego Spike Roboter sowie ein offiziell bemaßter FLL Challenge Tisch, damit auch im Schulgebäude mit besten Bedingungen trainiert und programmiert werden kann.

Wilnsdorf erstmals bei der Liga dabei

Im Sommer 2023 wird dann erstmals ein Wilnsdorfer Team mit am Start sein, wenn die Schulen kreisweit zum FLL-Wettbewerb aufgefordert werden. Eine spannende Zeit für die Jugendlichen. Denn in diesem halben Jahr müssen sich die Schüler mit der eingesetzten Robotertechnik vertraut machen und Programmierlösungen finden, mit denen dann im Wettbewerb die vorher festgelegten Aufgaben am Spielfeld spielerisch gelöst werden. DATASEC wird dabei öfter mit seinen Informatik-Auszubildenden und dem fachlichen Ausbildungsleiter, Adrian Weimer, in Wilnsdorf zu Gast sein, um gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern an Konstruktion und Programmierung der Roboter zu arbeiten. Wir sehen in dem Wettbewerb eine der erfolgreichsten Maßnahme, um junge Menschen für Naturwissenschaften und Informatik zu begeistern und helfen deshalb bei der regionalen Umsetzung“, erklärt Tobias Wilsmann für DATASEC. In der Schule wurde für das Projekt ein eigener Arbeits- und Studierraum geschaffen, in dem sich die jungen Liga-Spieler nun vorbereiten können. Die Teilnehmer der FLL arbeiten in Teams und haben die Möglichkeit, ihre eigenen Roboter zu bauen und zu programmieren, um dann die eine Vielzahl von Herausforderungen zu bewältigen. Rund 40.000 Teams in 98 Ländern nehmen an dem naturwissenschaftlichen Wettbewerb teil. Er gilt damit als eines der erfolgreichsten Bildungsprogramme weltweit. In Deutschland gibt es mittlerweile 83 Regionalwettbewerbe, hier kann man sich auch für Landesmeisterschaften und die Bundeswettkämpfe qualifizieren.

