Rauchentwiklung in Wohnung: Feuerwehr löscht brennenden Mülleimer

(wS/red) Siegen 14.04.2023 | Am Freitagmorgen wurde die Siegener Feuerwehr gegen 09:20 Uhr zu einem Brandeinsatz in die Freudenberger Straße gerufen. In einem Mehrfamilienhaus hatte es in einer Erdgeschosswohnung eine Rauchentwicklung gegeben.

Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und konnten den Brandherd schnell ausfindig machen. Es stellte sich heraus, dass ein lodernder Papierkorb die Ursache für die Rauchentwicklung war. Mit wenig Wasser konnte das Feuer schnell gelöscht werden.

Nachdem die Feuerwehr sicherstellte, dass keine weiteren Gefahren bestehen, konnte sie wieder abrücken. Die Freudenberger Straße war für kurze Zeit im Bereich der Einsatzstelle vollständig gesperrt, da der Verkehr umgeleitet werden musste.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de