Entdecken und Experimentieren bei der Offenen Uni am 13. Mai auf dem Schlossplatz in Siegen

(wS/uni) Siegen 05.05.2023 | Forschung, Live-Musik, Einblicke ins Uni-Leben und Informationen rund ums Studium: Das alles und noch viel mehr gibt es bei der Offenen Uni der Universität Siegen am 13. Mai auf dem Schlossplatz.

Wenn sich der Schlossplatz am Campus Unteres Schloss in Siegen einmal im Jahr in eine kleine Zeltstadt verwandelt, dann ist das mittlerweile ein untrügliches Zeichen für die Offene Uni. Am Samstag, 13. Mai, nimmt die Universität Siegen von 10 bis 16 Uhr alle Interessierten mit auf eine Reise durch die vielfältige Welt der Hochschule. Forschende laden Groß und Klein zum Experimentieren ein, sonst verschlossene Türen in der Mensa, der Bibliothek und im Schloss werden für die Besucher*innen geöffnet, und Studieninteressierte erhalten bei „Ready to Study“ Infos aus erster Hand.

Die Vorfreude auf das Fest im Herzen der Stadt mit Menschen aus der Stadt und darüber hinaus ist besonders groß. „Die Offene Uni bietet eine großartige Gelegenheit, dass die Bürgerinnen und Bürger der Region mit ihrer Uni ins Gespräch kommen. Wir freuen uns auf Sie – und auf einen Tag voller Unterhaltung und spannender Gespräche“, erklären Rektor Prof. Dr. Holger Burckhart und Kanzler Ulf Richter.

An insgesamt 47 Ständen laden Forschende, Studierende und Beschäftigte zum Mitmachen und Entdecken ein. Ob 3D-Drucker, naturwissenschaftlich-technische Experimente für die ganze Familie, Kinderschminken oder das Testen der DJ-Fähigkeiten an den Turntables: Für jeden ist etwas dabei. Wer einen Blick hinter die Kulissen der Uni werfen möchte, ist bei den Führungen durch das Untere Schloss mit Dickem Turm, die moderne Mensa und die Bibliothek (das ehemalige Gefängnis) genau richtig.

Parallel dazu findet im Hörsaalzentrum die Infomesse „Ready to Study“ statt. Das Team der Studienberatung steht für Fragen zur Verfügung, Vertreter*innen der einzelnen Studiengänge geben in Vorträgen Einblicke ins Studium an der Uni Siegen.

Fotos: Universität Siegen

Umrahmt wird das Ganze von einem bunten Bühnenprogramm. Den Auftakt macht um 10 Uhr die Uni Big Band, im Anschluss gibt es Jazz, Rock, Tanz und Comedy. Das gesamte Programm und Infos zu den Aktionsständen gibt es unter https://offene.uni-siegen.de

