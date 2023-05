daCHOR auf großer Fahrt – Chorreise nach Norderney

(wS/da) Hilchenbach 05.05.2023 | Am Samstag, den 29.04.2023 machte sich eine große Gruppe gutgelaunter Sängerinnen und Sänger auf den Weg zur ersten Chorreise nach Norderney. Um 05.30 Uhr ging es mit dem Bus ab Dahlbruch los, mit Zwischenstopp in Müsen und Kreuztal in Richtung Norddeich.

Dort angekommen, ging es mit der Fähre auf die wunderschöne Insel Norderney, wo zunächst die Zimmer im Jugendgästehaus „Klipper“ und in der danebenliegenden Jugendherberge bezogen wurde. Im Anschluß wurde das schöne Wetter genutzt und die Insel erkundet.

Nach einer 2stündigen Probe gab es ein Abendessen, bevor sich die Gruppe Richtung Weststrand aufmachte, um dort bei einem Norderneyer Bier den Sonnenuntergang zu bestaunen. Nach einer Einkehr in einer der zahlreichen Gaststätten endete der erste Tag.

Der zweite Tag startete mit einem ausgedehnten Frühstück. Einige Mitreisende kamen in den Genuß eines besonderen Frühstücks, da man schlichtweg den Speiseraum verwechselt hatte… Nach einer ausgedehnten Probe machten sich die Sängerinnen und Sänger dann auf in Richtung Innenstadt. An drei verschiedenen Standorten gab der Chor eine Kostprobe seines Könnens, mit sehr großem Erfolg.

Die Zuhörer waren durchweg begeistert, es kam sogar zu spontanen Tanzeinlagen. Der restliche Nachmittag stand zur freien Verfügung, bevor sich wieder alle Mitreisenden zum Abendessen im Jugendgästehaus trafen.

Zum Abschluß des Tages zog die Gruppe zum Nordstrand. Dort wurden in geselliger Runde lustige Lieder gesungen und diverse Getränke genossen.

Am dritten Tag hieß es nach dem Frühstück und einer einstündigen Probe Abschied nehmen. Mit der Fähre ging es zurück nach Norddeich, wo um 13.00 Uhr die Rückfahrt in Richtung Heimat startete. Dort kam die Gruppe gegen 20.00 Uhr an, und man war sich einig, dass diese Reise ein voller Erfolg war und unbedingt wiederholt werden muß!

Wer den Chor erleben möchte hat im Juni eine gute Gelegenheit dazu:

Konzert am 04.06.2023 um 17.00 Uhr in der Aula des Gymnasiums Stift Keppel

Mitwirkende sind:

daCHOR (gemischter Chor)

24steps (Jugendchor)

Tine Nell (Poetry Slam)

Thomas Benner (Klavier)

Der Eintritt ist frei. Freiwillige Spenden kommen den Organisationen donum vitae e.V. und Unser Zuhause e.V. zu Gute.

