Knappen-Fußballschule des FC Schalke 04 über Pfingsten zu Gast beim SV Setzen

(wS/red) Siegen-Setzen 30.05.2023 | Knappen-Fußballschule des FC Schalke 04 zu Gast beim SV Setzen Die Knappen-Fußballschule war zum 5. Mal Gast beim SV Setzen. Der erste Kontakt wurde vor einigen Jahren durch eine Anfrage im Camp beim SV Sonsbeck in Xanten hergestellt. Das erste Camp fand im Jahr 2018 erstmals am Sportplatz des SV Setzen statt. Die Begeisterung der Jugendlichen, Eltern und aller im Verein Beteiligten war so groß, dass man beschloss, dort weiterzumachen, wo man schon 2018 angefangen hatte. Training in der FC Schalke 04-Fußballschule steht für ein besonderes Gütesiegel, denn es ist eng angelehnt an die Inhalte, die in der Schalker Knappenschmiede vermittelt werden. Diese genießt nicht nur in Deutschland, sondern auch europa- und weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Weltstars wie Julian Draxler, Leroy Sane oder Manuel Neuer wurden hier ausgebildet. Wer die Chance haben möchte, einmal selbst nach den Prinzipien des Schalker Nachwuchsleistungszentrums trainiert zu werden, hat die Chance bei der FC Schalke 04-Fußballschule. Diese tourt bereits seit 2012 erfolgreich durch Deutschland – getreu des Mottos „Wer nicht auf Schalke trainieren kann, zu dem kommt Schalke in den Verein“. In den Pfingstferien vom 27. bis zum 29.05.2023 veranstalteten die Königsblauen ein weiteres Camp beim SV Setzen. Auch in diesem Jahr erwartete Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren ein abwechslungsreiches Programm. An den drei Trainingstagen wurden neben der Verpflegung und einer kompletten Trikotausstattung auch professionelle Trainingseinheiten unter der Leitung lizenzierter Trainer des FC Schalke 04 angeboten. Die Trainingsbedingungen in Siegen-Obersetzen sind ausgezeichnet: Ein Kunstrasenplatz der neuesten Generation, sowie seit diesem Jahr auch ein zusätzliches Kleinspielfeld stehen zur Verfügung.

Es gibt großzügige Parkmöglichkeiten direkt an der Sportanlage.

Darüber hinaus liegt die Anlage äußerst verkehrsgünstig und hat eine direkte Anbindung an die Autobahnen A4 und A45.

Das Konzept der FC Schalke 04-Fußballschule

CAMPS, DIE GEMEINSCHAFT FÖRDERN Die Camps finden in den Ferien oder am Wochenende statt, dauern in der Regel drei Tage und haben auf dem Platz die Vermittlung fußballerischer und koordinativer Inhalte als Schwerpunkt.

Die Mittagspause soll zur Erholung dienen und wird mit ruhigen Spielaktionen wie Quiz oder Fragerunden gestaltet.

Nach den drei Tagen sollen die Teilnehmer noch nahezu im vollem Besitz ihrer Kräfte und Konzentrationsfähigkeit sein, damit sie zu jeder Zeit in der Lage sind, die an sie gestellten Aufgaben lustvoll zu bewältigen und mit Freude auf die drei Tage zurückschauen können.

Es geht neben fußballerischen Fähigkeiten auch um das Gefühl, mit Schalke 04 im Herzen gemeinschaftlich eine schöne Zeit zu verbringen, sich in fairen Wettkämpfen zu messen, gemeinsam Ziele zu erreichen und als Freunde nach Hause zu gehen.

INDIVIDUELL ABGESTIMMTES TRAINING

Ausbildungsziele und -schwerpunkte sind exakt auf das aktuelle Können der Spielerinnen und Spieler abgestimmt.

Schwerpunkte sind die Vermittlung von Grundtechniken wie Dribbeln, Passen und Schießen.

Entwicklung der allgemeinen koordinativen Fähigkeiten zur Unterstützung und Verbesserung der Bewegungsausführung der Grundtechniken.

Methoden und Philosophie der Knappenschmiede des S04.

Mit dem Verlauf des diesjährigen Camps waren sowohl die Verantwortlichen der Fußballschule des FC Schalke 04 als auch Ralf Edelmann, der Jugendleiter des SV Setzen, äußerst zufrieden. „Die mehr als 40 teilnehmenden Kinder waren mit Begeisterung und Spaß bei der Sache, besonders gut gefallen hat mir der rücksichtsvolle, faire und kameradschaftliche Umgang der Kinder untereinander gefallen. Die Schalker Trainer, von denen der überwiegende Teil schon öfters bei unseren Camps in Obersetzen zugegen war, haben auch diesmal mit viel Herzblut und Empathie, fußballerischen Wissen und Können, die insgesamt 6 Trainingseinheiten geleitet“, fand Jugendleiter Ralf Edelmann lobende Worte für die Trainer des FC Schalke 04″.

„Von daher“, so Edelmann weiter, „wird die Jugendabteilung des SV Setzen auch im nächsten Jahr in Kooperation mit der Fußballschule des FC Schalke 04 ein Fußball-Camp durchführen.“

Zeit zum Ausruhen bleibt dem Leiter der Setzer Jugendabteilung jedoch nicht. Am kommenden Samstag findet ab 10 Uhr auf dem Sportplatz in Obersetzen ein Sponsorenlauf statt. “ Die Teilnahme an dem Sponsorenlauf ist nicht nur für Vereinsmitglieder möglich, wir freuen uns über jeden der uns unterstützen möchte“ so Ralf Edelmann.

Die Einnahmen aus dem Sponsorenlauf werden für die Finanzierung der neu errichteten Kleinspielanlage benötigt.

Weitere Informationen hierzu finden sich unter www.svsetzen.de auf der Home-Page des Vereines, desweiteren können Anfragen an Ralf Edelmann per E-Mail an ralfedelmann.re@googlemail.com gerichtet werden.

Fotos: Andreas Domian

