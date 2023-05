Unfall auf der A45 Abfahrt Siegen-Süd: Gute Schutzkleidung rettet 21-jährigen Motorradfahrer wahrscheinlich das Leben

(wS/red) Siegen 26.05.2023 | Am heutigen Freitag gegen 19:10 Uhr befuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer die A45 von Wilnsdorf in Richtung Siegen. An der Abfahrt Siegen-Süd fuhr der Mann von der Autobahn ab und schätzte dabei seine Geschwindigkeit falsch ein. Ein Fahrfehler führte dann dazu, dass der Krad-Fahrer die Kontrolle über seine Kawasaki verlor und gegen die Leitschutzplanke krachte. Der 21-Jähre blieb schwer verletzt auf dem Boden liegen.

Hätte der junge Mann nicht so gute Schutzkleidung wie eine Airbag-Weste und gute Protektoren getragen, hätte der Unfall auch tödlich ausgehen können. Sein Motorrad, welches unter der Leitplanke verkeilt war, erlitt Totalschaden und musste durch ein Unternehmen geborgen werden.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

