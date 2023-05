Vergessenes Essen auf Herd löst Feuerwehreinsatz in Geisweid aus

(wS/red) Siegen 09.05.2023 | Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Dienstag gegen 13:18 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Adolf-Saenger-Straße in Geisweid aus. Glücklicherweise stellte sich die Lage vor Ort als weniger dramatisch heraus als erwartet.

Hier hatte lediglich in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses vergessenes, angebranntes Essen auf einem Herd für eine Rauchentwicklung gesorgt. Die Feuerwehr musste die Wohnung lüften. Verletzt wurde niemand.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

