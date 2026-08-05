Bundestag und US-Kongress machen es möglich: Mathilda Swaton aus Wilgersdorf geht in die USA

(wS/bb) Wilnsdorf 05.08.2026 | Eine besondere Reise steht Mathilda Swaton aus Wilgersdorf bevor: Im Rahmen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms, das der Deutsche Bundestag zusammen mit dem US-Kongress durchführt, wird die junge Siegerländerin für ein Jahr in die Vereinigten Staaten gehen. Ihr Ziel liegt in der Nähe von Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin – direkt am Lake Michigan im Mittleren Westen der USA.

Das Parlamentarische Patenschaftsprogramm bietet jungen, engagierten Menschen die Möglichkeit, für ein Jahr in das jeweils andere Land zu gehen, dort die Schule zu besuchen und die Kultur des Gastlandes kennenzulernen. Der heimische Bundestagsabgeordnete Benedikt Büdenbender (CDU) hat Mathilda Swaton für das Programm nominiert und fungiert während ihres Aufenthalts als Pate und Ansprechpartner.

Noch in diesem Monat beginnt für die Wilgersdorferin das einjährige Abenteuer. Die Vorfreude ist groß: „Ich freue mich darauf, die USA mit Offenheit und Neugier kennenzulernen und gleichzeitig meine Heimat Deutschland authentisch zu vertreten. Ich bin gespannt auf neue Erfahrungen, Freundschaften und darauf, wie dieser Austausch meinen Blick auf beide Länder erweitern wird“, sagt Mathilda Swaton.

Die Stipendiaten des Programms gelten als „junge Botschafter“ für die politischen und kulturellen Werte ihres Landes. Dass Mathilda Swaton diese Rolle ausfüllen wird, davon ist Benedikt Büdenbender überzeugt: „Ich bin mir sicher, dass Mathilda genau die Richtige ist, um diese Werte zu vertreten. Das hat sie in unseren Gesprächen schon unter Beweis gestellt. In den USA wird sie viele Erfahrungen sammeln, neue Herausforderungen meistern und davon ein Leben lang profitieren. Ein Auslandsaufenthalt ist prägend für junge Menschen“, so der Abgeordnete für Siegen-Wittgenstein.

Benedikt Büdenbender (CDU) mit Stipendiatin Mathilda Swaton aus Wilgersdorf – Foto: CDU