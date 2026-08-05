Examen bestanden: Neue Gesundheits- und Krankenpflegehelfer starten am Diakonie Klinikum Kirchen ins Berufsleben

(wS/dia) Kirchen 05.08.2026 | Zwölf junge Frauen und Männer haben an der Schule für Pflegeberufe am Diakonie Klinikum Kirchen erfolgreich die einjährige Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegehelferin bzw. zum Gesundheits- und Krankenpflegehelfer abgeschlossen. In einer kleinen Feierstunde nahmen die Absolventen ihre Zeugnisse und Berufsurkunden aus den Händen von Schulleiterin Karola Jockel entgegen.

In ihrer Ansprache erinnerte Jockel an den Ausbildungsbeginn vor fast genau einem Jahr und an die unterschiedlichen Lebenswege der Auszubildenden. „Einige von Ihnen mussten aus ihrer Heimat flüchten und möchten sich hier ein neues Leben aufbauen. Für andere ist diese Ausbildung der erste Schritt in ihre berufliche und persönliche Zukunft. Was Sie alle verbindet, ist die Fürsorge und Wertschätzung für die Menschen, die Ihnen anvertraut sind“, sagte die Schulleiterin. Die zurückliegenden zwölf Monate seien geprägt gewesen von zahlreichen Begegnungen mit Patienten, Angehörigen und Kolleginnen und Kollegen — mit schönen und schwierigen Momenten, an denen die Absolventen persönlich gewachsen seien.

Augenzwinkernd erinnerte Jockel auch daran, dass einige Auszubildende erst einmal eine neue Sprache erlernen mussten — und dabei feststellen mussten, dass Siegerländer und Westerwälder Platt noch einmal eine ganz eigene Herausforderung darstellen. Ihr Rat an die Absolventen: „Vergessen Sie niemals zu lächeln — ein Lächeln baut Brücken, nimmt Ängste und ist die schnellste und einfachste Art zu kommunizieren.“

Neben diesen persönlichen Erfahrungen ging es für die angehenden Gesundheits- und Krankenpflegehelfer natürlich vor allem darum, sich das fachliche Rüstzeug für ihren Beruf anzueignen. Im theoretischen Unterricht sowie während der praktischen Einsätze im Diakonie Klinikum Kirchen wurden sie intensiv auf ihre künftigen Aufgaben vorbereitet. Dazu gehören etwa die Unterstützung der examinierten Pflegefachkräfte bei der Körperpflege der Patienten, das Messen von Vitalzeichen, die Durchführung einfacher ärztlicher Anordnungen sowie die Mitwirkung bei der Pflegedokumentation.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Helferausbildung sind die Absolventen nun qualifiziert, in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder in der ambulanten Pflege tätig zu werden. Acht der zwölf frisch gebackenen Gesundheits- und Krankenpflegehelfer haben sich bereits für den nächsten Karriereschritt entschieden: Sie beginnen nun die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft — ebenfalls am Standort Kirchen.

Darüber zeigte sich Pflegedirektorin Michaela Meinhardt besonders erfreut. Sie gratulierte im Namen des Diakonie Klinikums: „Es ist schön zu sehen, wie weit Sie gekommen sind. Mit Ihrer Arbeit leisten Sie einen wertvollen Beitrag und sind eine große Unterstützung für die Pflege.“ Diesen Glückwünschen schlossen sich Schulleiterin Karola Jockel und ihre Stellvertreterin Ursula Brühl an. Ihre Botschaft an den Abschlussjahrgang: „Sie werden Ihren Weg gehen. Denn Sie werden gebraucht — mehr denn je.“

Die Absolventinnen und Absolventen: Masiullah Amini (Betzdorf), Sophie Angelina Blecker (Scheuerfeld), Amirkhan Danish (Betzdorf), Tina Giannetti (Herdorf), Viktoriia Makohon (Betzdorf), Leonie Schmidt (Steinebach), Ronja Schmidt-Yerligül (Neunkirchen), Lieske Leonie Sluiter (Friedewald), Emily Lioba Willwacher (Kirchen) sowie Lea-Sophie Uebach (Betzdorf) und Fabienne Lippe (Katzwinkel), beide vom Kooperationspartner GFO Klinik St. Antonius-Krankenhaus in Wissen.

An der Schule für Pflegeberufe am Diakonie Klinikum in Kirchen freuen sich die zwölf frisch gebackenen Gesundheits- und Krankenpflegehelfer mit ihrer Kursleiterin Ursula Brühl (2. von rechts) über ihr bestandenes Examen. Foto: Diakonie in Südwestfalen