B54/HTS: Schadstellensanierungen zwischen Kreuztal-Buschhütten und Siegen-Weidenau

(wS/str) Kreuztal – Siegen 29.08.2023 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen lässt in dieser Woche Schadstellen auf der B54 (HTS) im Bereich zwischen Kreuztal-Buschhütten und Siegen-Weidenau beseitigen. Die Arbeiten finden von Dienstag (29.08.) bis Donnerstag (31.08.) auf der Seite in Fahrtrichtung Siegen statt. Für die jeweiligen Arbeitsstellen wird eine der beiden Fahrspuren abgesperrt, so dass der Verkehr auf der anderen Fahrspur in Richtung Siegen vorbeifließen kann.