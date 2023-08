Rechtsextremistisches Gedankengut erkennen – Workshop im Jugendzentrum

(wS/hi) Hilchenbach 23.08.2023 | Im Rahmen des PUSH-Projektes „Democratic Dice“ findet am Samstag, 26. August, ein Argumentationsworkshop gegen rechte Parolen in Kooperation mit der Evangelischen Akademie für Land und Jugend statt. Die Teilnehmenden treffen sich von 12:00 bis 18:00 Uhr im Jugendzentrum Dahlbruch.

Dort werden sie „fit gemacht“, um rechtsextremistisches Gedankengut zu erkennen und Wege und Strategien zu erarbeiten, mit rechtsextremistischen Äußerungen umzugehen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet ein informativer und kurzweiliger Workshop mit Informationen, Diskussionen und Aktionen. Mitmachen können Jugendliche und junge Erwachsene von zwölf bis 21 Jahren.

Die „Pen and Paper“-Gruppe unter Leitung von Max Schmidt möchte neben der fiktiven Spielwelt auch einen Erfahrungsraum für demokratische Prozesse schaffen, in dem Jugendliche über demokratisches Engagement nachdenken und wie sie mit ihrem Verhalten Einfluss nehmen können. Ansprechpartner für das Projekt und den Workshop ist Max Schmidt. Er ist erreichbar per E-Mail an m.schmidt@hilchenbach.de.

Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeportal des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Hilchenbach www.kjb-angebote.de. Für Verpflegung ist gesorgt.

Lina Giebeler, Max Schmidt und Nils Guder (von links) bieten im Rahmen von „Democratic Dice“ einen Workshop an, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem lernen, rechtsextremistisches Gedankengut zu erkennen.