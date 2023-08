Rollatortag der Senioren-Service-Stelle am Haus St. Raphael

(wS/bu) Burbach 29.08.2023 | Von Kaffee, Tee oder Orangensaft über Nuss-Aufstrich bis hin zum Müsli – es ist ganz leicht den Frühstückstisch mit Fairtrade-Produkten einzudecken und somit schon morgens fair in den Tag zu starten.

Denn Produkte mit dem Fairtrade-Siegel stehen für bessere Arbeitsbedingungen von Produzenten und Arbeiterinnen und Arbeitern in Afrika, Lateinamerika und Asien. Ergänzt durch frische, möglichst ökologisch produzierte Lebensmittel aus der Region fehlt es an nichts, um gut zu frühstücken und gleichzeitig Mensch und Natur etwas Gutes zu tun.

Zu solch einem „Fairen Frühstück“ lädt die Steuerungsgruppe der Fairtrade-Gemeinde Burbach für Samstag, den 16. September 2023, von 9 bis 12 Uhr auf den „Ollern“ der Alten Vogtei in Burbach, Ginnerbach 2, herzlich ein. Hier können Interessierte feststellen, wie gut „fair“ schmeckt und z.B. verschiedene Kaffee- und Teesorten kennenlernen. Dabei sein kostet nichts, über eine Spende für die anfallenden Kosten freut sich jedoch der Veranstalter.

Im Anschluss an das Frühstück kann die interessante Dauerausstellung „Gemeinsam Burbach“ in der Alten Vogtei besichtigt werden. Auch Kinder sind herzlich willkommen, eine Spielecke mit fairem Spielzeug wartet auf sie.

Da der Platz begrenzt ist, wird um Anmeldung bis zum 08. September 2023 gebeten: per E-Mail an umwelt@burbach-siegerland.de oder unter Tel. (0 27 36) 45 – 81. Die Veranstaltung findet im Rahmen der deutschlandweiten Fairen Woche 2023 statt.