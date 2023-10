Dennis Benfer erhält Auszeichnung der Business School

(wS/uni) Siegen 12.10.2023 | Der Preis für den besten Absolventen des berufsbegleitenden EMBA-Studiengangs der Uni Siegen Business School geht an Dennis Benfer.

Dennis Benfer ist der beste Absolvent des berufsbegleitenden Studiengangs Executive Master of Business Administration (EMBA) an der Uni Siegen Business School. Die Auszeichnung und das damit verbundene Preisgeld in Höhe von 1000 Euro überreichten Gerd Dilling und Prof. Dr. Arnd Wiedemann, die Vorsitzenden des Fördervereins der Fakultät III – Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht.

Nach seinem dualen Wirtschaftsingenieur-Studium mit dem Schwerpunkt Maschinenbau an der THM in Gießen war Dennis Benfer zunächst bei der Friedhelm Loh Group tätig und sammelte als Consultant international Erfahrung in den Bereichen Produktionsplanung und IT-Systeme, bevor er wieder zurück in die Heimat kam. In Haiger arbeitet er als Abteilungsleiter Arbeitsvorbereitung & Digitale Prozesse bei Rittal RKS. „Ich wollte noch mehr Verantwortung im Unternehmen übernehmen und deshalb meine Management-Kenntnisse erweitern“, so Benfer. „Als ehemaliger ‚FHler‘ waren mir der Praxisbezug und die Umsetzbarkeit der Inhalte sehr wichtig. Genau das habe ich an der Business School der Uni Siegen gefunden. Auch der modulare Aufbau des EMBA und die daraus resultierende Flexibilität haben mich überzeugt. So ließen sich Beruf und Studium gut miteinander verbinden.“

Bei der Preisverleihung am Campus Unteres Schloss bot das gemeinsame Interesse an wirtschaftlichen Fragestellungen Gesprächsstoff. Wirtschaftsprüfer Gerd Dilling, Arnd Wiedemann, Inhaber des Lehrstuhls für Finanz- und Bankmanagement an der Uni Siegen und Thomas Demmer, Geschäftsführer der Business School, diskutierten mit Dennis Benfer unter anderem über Digitalisierung in der Produktion, was auch ein Thema der Masterarbeit war.

Informationen zum berufsbegleitenden Executive MBA-Studium der Universität Siegen Business School:

www.uni-siegen.de/bs

Informationen zur Arbeit des Fördervereins der Fakultät III: https://www.wiwi.uni-siegen.de/dekanat/studium/foerderverein/

Foto: Dennis Benfer (M.) erhält die Auszeichnung als bester Absolvent des EMBA-Studiengangs der Uni Siegen Business School von Gerd Dilling (l.) und Prof. Dr. Arnd Wiedemann. (Foto: Uni Siegen)