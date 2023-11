Feuerwehreinsatz in Siegen: Zimmerbrand in der Rosterstraße

(wS/red) Siegen 31.10.2023 | Erstmeldung | Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes in Siegen ist die Rosterstraße zur Zeit voll gesperrt. Hier sind die Rettungskräfte bei einem Zimmerbrand im Einsatz.

Einsatzbeginn: Etwa 18:42 Uhr

Update:

In der Rosterstraße ist es heute zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Hier hat es in einer Wohnung ein Badezimmer und einem angrenzenden Flur gebrannt. Durch das Feuer wurde der Treppenraum des Hauses verraucht. Durch das Feuer waren fünf Personen in Gefahr, drei Personen konnten sich selbstständig schon vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie begeben. Eine Person ist über die Drehleiter gerettet worden und eine weitere Person ist durch einen Atemschutz-Trupp durch den verrauchten Treppenraum mit einer Brandfluchthaube gerettet worden. Zwei dieser fünf Personen mussten ins Krankenhaus verbracht werden, sie sind nach ersten Angaben leicht verletzt.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de