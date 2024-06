Nach intensiver Suche: Polizei setzt Suche mit reduzierten Kräften fort – Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen

(wS/ots) Siegen 27.06.2024 | Seit Dienstagvormittag (25.06.2024) sucht die Polizei in Siegen nach einem 80-jährigen Mann. Der Senior hatte gegen 11 Uhr ein Seniorenheim im Bereich „Am Witschert“ in unbekannte Richtung verlassen.

Eine hohe Anzahl von Einsatzkräften hat in den vergangenen Tagen intensiv nach dem Mann gesucht. Neben dem städtischen Bereich wurden auch Waldgebiete großflächig durchsucht. Dabei kamen neben dem Polizeihubschrauber auch Drohnen und eine Vielzahl von Suchhunden zum Einsatz.

Trotz aller Anstrengungen bei teils heißen Temperaturen gelang es den Einsatzkräften bis zum Donnerstagnachmittag noch nicht, den Mann zu finden. Auch die eingegangenen Hinweise brachten nicht den entscheidenden Tipp auf den Aufenthaltsort des Seniors.

Die Kriminalpolizei geht derzeit noch Hinweisen nach. Da es aktuell keine Anhaltspunkte auf einen konkreten Aufenthaltsort des Vermissten oder auf erfolgversprechende, noch nicht durchsuchte Bereiche gibt, hat die Polizei die Kräftelage im Bereich der Suchmaßnahmen reduziert.

„Ich möchte mich trotz allem bereits jetzt bei allen Einsatzkräften bedanken, die in den vergangenen Tagen in die Suche nach dem Vermissten eingebunden waren. Durch die unkomplizierte Unterstützung von DRK, DLRG, Feuerwehr, THW und Einsatzhundertschaften der Polizei NRW haben wir eine Vielzahl von Kräften auf die Beine stellen können. Wir nehmen selbstverständlich weiterhin Hinweise zu dem Vermisstenfall entgegen und gehen diesen konsequent nach“, so der Abteilungsleiter der Polizei, Klaus Bunse.

Foto: wirSiegen.de