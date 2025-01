Nach Auffahrunfall: 85-Jähriger flüchtet von Unfallstelle

(wS/ots) Siegen 03.01.2025 | Am Donnerstagmittag (02.01.2025) hat sich im Stockweg in Weidenau ein Unfall zwischen einem PKW und einem Bus ereignet.

Ein 34-Jähriger war dort gegen 13 Uhr mit seinem Bus unterwegs. An einer Haltestelle in Höhe des Schlehdornwegs hielt der Fahrer an. Ein 85-Jähriger prallte mit seinem PKW aus noch ungeklärter Ursache in das Heck des Fahrzeugs.

Anschließend setzte er kurz zurück, fuhr links an dem Bus vorbei und flüchtete.

Die eingesetzte Polizeistreife fand vor Ort das Kennzeichen, das der PKW des 85-Jährigen verloren hatte. Dadurch konnten die Beamten den Senior als Unfallverursacher ermitteln.

