25 Jahre SiegenGospelChoir – Jubiläumskonzerte feiern Chorgeschichte

(wS/sg) Wilnsdorf 13.03.2025 | Der als Workshop im September 2000 gestartete und seit langem in der Region etablierte SiegenGospelChoir blickt in diesem Jahr auf 25-Jahre Chorgeschichte zurück. Dieses Jubiläum feiert der SGC mit gleich 3 Konzerten, zu denen alle Freunde, Bekannte und Gospelinteressierte herzlich eingeladen sind.

Für das erste Highlight des Jahres hat sich der Chorleiter und Gospelspezialist, Helmut Jost, etwas Besonderes einfallen lassen. In seinem Konzert am 27.03.2025 um 19:30 Uhr in der ev. Kirche Wilnsdorf präsentiert der Chor

seinen Gästen die musikalische Entstehung der Gospelgeschichte. Unter dem Titel „We shall overcome – The History of Gospel“ spannen die Sängerinnen und Sänger den Bogen vom Beginn der Sklaverei, über erste Kontakte der Unterdrückten mit „Lieder der Weißen“, hin zu daraus entstandenen eigenen Kompositionen der Schwarzen bis zum heutigen Modern Gospel.

Musikalisch begleitet wird der Chor diese Mal neben Helmut Jost am Klavier, durch einen Percussionisten. Das Konzept verspricht einen eindrücklichen und

bewegenden Abend.

Karten unter info@siegengospelchoir.de oder Abendkasse.

Weitere Infos www.siegengospelchoir.de



