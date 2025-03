Containerbrand an der Odebornklinik in Bad Berleburg – Feuerwehr verhindert Ausbreitung

(wS/red) Bad Berleburg 22.03.2025 | Am Freitagmittag (21.03.) gegen 13 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand an der Odebornklinik in Bad Berleburg alarmiert. Mitarbeiter hatten Rauchentwicklung aus einer großen Müllpresse bemerkt und nach erfolglosen eigenen Löschversuchen den Notruf gewählt.

Wegen der Nähe zum Hauptgebäude der Klinik löste die Leitstelle des Kreises Siegen-Wittgenstein vorsorglich das Alarmstichwort „Feuer 4“ aus. Bereits wenige Minuten später traf Einsatzleiter Jens Schmitt am Ort des Geschehens ein und konnte rasch Entwarnung geben. Die Lage stellte sich weniger dramatisch dar als zunächst angenommen, sodass ein Großteil der anrückenden Einsatzkräfte den Einsatz abbrechen konnte.

Der Brand wurde mithilfe eines Schnellangriffssystems vom Hilfeleistungslöschfahrzeug rasch unter Kontrolle gebracht. Um ein erneutes Aufflammen zu verhindern, wurde die betroffene Müllpresse anschließend mit Schaum geflutet.

Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr könnte der Brand durch achtlos entsorgte Zigarettenkippen ausgelöst worden sein.

Im Einsatz waren der Löschzug 1 der Feuerwehr Bad Berleburg, die Löschgruppe Berghausen, der Rettungsdienst des DRK sowie der Leiter der Feuerwehr. Nach wenigen Minuten war der Einsatz beendet.

Fotos: wirSiegen.de

