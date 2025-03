Ein Mann, auf den man sich immer verlassen kann: Wolfgang Tigges aus Wilnsdorf bekommt die Verdienstmedaille

(wS/si) Siegen 19.03.2025 | Als Wolfgang Tigges erfährt, dass er die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten soll, hält er das anfangs noch für einen Scherz. Und auch später noch, als alles konkreter wird, ist es für ihn schwierig zu realisieren. „Erst als ich die Gästeliste für die Überreichung zusammenstellen sollte, habe ich verstanden: Jetzt wird es ernst.“

Und ernst wurde es; als Landrat Andreas Müller seine Laudatio vorgetragen und Wolfgang Tigges im Anschluss die Verdienstmedaille angesteckt hat, konnte der Geehrte sich die eine oder andere Träne nicht verdrücken.

„Solange es Menschen wie Sie gibt, Wolfgang Tigges, auf die man sich immer verlassen kann, brauchen wir uns um unsere Heimat Siegen-Wittgenstein keine Sorgen zu machen“, sagte Landrat Andreas Müller bei seiner Laudatio im Kreishaus. Die Auszeichnung erhält Wolfgang Tigges für über 40 Jahre ehrenamtliches Engagement – das meiste davon für den Heimatverein Obersdorf-Rödgen, in dem er bis vor kurzem noch stellvertretender Vorsitzender war. Hier hat er in den letzten Jahrzehnten viele Projekte für die Dorfgemeinschaft umgesetzt.

Als 2012 die Grillhütte des Heimatvereins abgebrannt ist, war das ein schwerer Schlag. „Du bist dann nicht in Trauer versunken, sondern motiviert vorangegangen und hast deine ganze Kraft eingesetzt, die Hütte wieder aufzubauen“, sagte Anne Bender, stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Wilnsdorf. Auch sie war bei der Verleihung zu Gast, neben Familie, Freunden und Wegbegleitern von Wolfgang Tigges. Heute steht die Grillhütte wieder und ist sogar an die öffentliche Kanalisation angeschlossen – vor allem wegen des Einsatzes von Wolfgang Tigges.

Auch die 120 Wanderbänke in und um Obersdorf waren ein Projekt des gebürtigen Sauerländers.

Die hat er aufgestellt und pflegt sie bis heute. Darüber hinaus hat er verschiedene Veranstaltungen im Dorf etabliert, wie zum Beispiel das Maibaumschmücken, bei dem er die Dorfgemeinschaft vereinsübergreifend zusammengebracht hat. Den Aufstellort für den Maibaum hat er selbst konzipiert. „Damit haben Sie einen großen Beitrag für die Dorfgemeinschaft geleistet“, sagte Landrat Andreas Müller.

Am Ende der Laudatio des Landrates, richtete er noch einige Worte an Ehefrau Christa Tigges.

„Eigentlich müsste man zwei Medaillen vergeben, denn als Ehepaar ist man idealerweise immer ein Team. Das geht nur zusammen.“ Bei den Projekten ihres Mannes war Christa Tigges nicht immer nur im Hintergrund. Bei der Grillhütte zum Beispiel, hat sie selbst auch tatkräftig unterstützt. Für Christa Tigges gab es zwar keinen Orden, dafür aber einen großen Blumenstrauß.

(von links): Landrat Andreas Müller, Wolfgang Tigges, Christa Tigges (Ehefrau), Anne Bender (stellv. BM Wilnsdorf)

