Radeln ohne Alter – es geht wieder los in Hilchenbach!

(wS/hi) Hilchenbach 19.03.2025 | Die Freude am Radfahren und die Möglichkeit, die frische Lust zu genießen, stehen wieder im Mittelpunkt: „Radeln ohne Alter“ startet in die neue Saison! Ab April bietet die Stadt Hilchenbach erneut Rikscha-Fahrten für ältere und bewegungseingeschränkte Menschen an.

Ehrenamtliche Pilotinnen und Piloten schenken den Fahrgästen nicht nur ihre Zeit, sondern auch ein offenes Ohr. In den speziell entwickelten Rikschas haben ein bis zwei Passagiere die Möglichkeit, bequem auf einer ergonomischen Sitzbank Platz zu nehmen und die Umgebung zu erkunden. Die Fahrten sind kostenlos. Spenden, die dazu beitragen, das Projekt am Leben zu halten, werden aber gerne angenommen.

„Radeln ohne Alter“ ist mehr als nur eine Fahrt – es ist ein genussvolles Event, das Lebensfreude und Gemeinschaft fördert. Ob für sich selbst oder als Geschenk für andere. Ob bei einer Runde um die Breitenbach Talsperre oder im Stadtgebiet Hilchenbach mit anschließender Einkehr im Café Herzstück, welches für die Passagiere eine kostenlose Tasse Kaffee bereithält– jeder kann Teil dieser besonderen Erfahrung werden.

Für Anmeldungen und weitere Informationen zu einer Rikscha-Fahrt steht Patricia Vanderlinden, Projektleiterin und Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement und

Senioren-Service-Stelle der Stadt Hilchenbach, unter der Telefonnummer 02733-288- 229 oder per E-Mail p.vanderlinden@hilchenbach.de gerne zur Verfügung.

Darüber hinaus sind alle, die Lust haben, als Pilot oder Pilotin in die Pedale zu treten und das Leben ihrer Mitmenschen zu bereichern, herzlich eingeladen, Teil dieses engagierten Teams zu werden.

Foto: Stadt Hilchenbach

