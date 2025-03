Zwei Jugendliche lieferten sich mit Polizei ein Rennen

(wS/ots) Siegen 19.03.2025 | In der Nacht zum 19. März hat die Polizei einen Hinweis auf ein verdächtiges Fahrzeug auf dem IKEA-Parkplatz in Siegen erhalten. Kurze Zeit später lieferten sich zwei Autos ein Rennen mit der Polizei.

Gegen 00:55 Uhr erhielt die Polizei über Notruf den Hinweis auf einen verdächtigen Pkw auf dem Parkplatz des Möbelhauses. Nur wenige Minuten später traf der erste Streifenwagen vor Ort ein. Auf dem Parkplatz befanden sich ein VW Touran und ein VW Golf. Als die Beamten die Fahrzeuge und deren Insassen kontrollieren wollten, fuhren die Pkw in Richtung Achenbach weg. Der Streifenwagen folgte den beiden VW. Diese beschleunigten stark und versuchten sich zu entfernen. Der VW Golf fuhr dabei in einen Sackgassenbereich hinein, der VW Touran entfernte sich letztlich Richtung Gosenbach. Ein zweiter Streifenwagen, der zwischenzeitlich vor Ort war, konnte aufgrund der hohen Geschwindigkeit des flüchtenden Touran nicht mehr zu diesem aufschließen. Dem Fahrer des Golfs hingegen gelang es zunächst fußläufig zu flüchten.

Direkte Ermittlungen ergaben, dass der Golf in der Nacht aus dem Bereich Alte Dreisbach entwendet worden war. Die ältere Halterin gab an, dass sie den Verdacht habe, der jugendliche Nachbarsjunge könnte etwas mit der Tat zu tun haben. Dies wurde in der Folge durch die weiteren Maßnahmen der Polizei bestätigt. Der Junge hatte sich am Vortag, als er unter einem Vorwand die Seniorin in deren Wohnung aufsuchte, die Zugangsmöglichkeit zur Garage gesichert. Der 17-Jährige ist im Besitz einer Fahrerlaubnis, die allerdings auf das „begleitete Fahren“ beschränkt ist. Bereits eine Woche zuvor hatte er unbefugt das Auto einer anderen Nachbarin zur Nachtzeit gefahren. Auch hier war er bereits in eine Polizeikontrolle gefahren und hatte eine entsprechende Anzeigen erhalten. Gelernt hatte er hieraus offenbar nichts.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen konnten auch das zweite Fahrzeug und dessen Fahrer ermittelt werden. Es handelt sich um einen 16-Jährigen, der sich unbefugt den Touran einer derzeit abwesenden Verwandten aneignete.

Wer von den beiden Jugendlichen dann in der Nacht tatsächlich in die Wohnung der Seniorin eindrang und dort den Fahrzeugschlüssel an sich nahm sowie den Golf aus der Garage fuhr, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.

Gegen die beiden Jugendlichen ermittelt nun die Polizei wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Bezüglich der Pkw-Entwendung und des Eindringens in die Wohnung sowie die Garage laufen aktuell noch die Ermittlungen.

Die beiden Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Symbolfoto

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!