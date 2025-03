Spende aus der Dezember-Ratssitzung: Unterstützung für das Kochprojekt im Café Patchwork

(wS/dr) Siegen 19.03.2025 | Der Seniorenbeirat der Universitätsstadt Siegen war im Jahr 2023 erstmalig auf die Siegener Kommunalpolitik zugekommen, um eine Unterstützung des Projektes „Kochen für Wohnungslose“ zu erbitten.

Nachdem diese Bitte im Jahr 2023 erfolgreich war, haben im Jahr 2024 wieder folgende Fraktionen das Sitzungsgeld aus der Dezember-Ratssitzung zusammengelegt.

SPD – Detlef Rujanski

B‘90/Grüne – Michael Groß

UWG – Achim Bell

GfS – Eva-Marie Bialowons-Sting

Volt – Elisabeth Haupt und

Freie Wähler – Benjamin Grimm

Damit wollte man erneut das Projekt „Kochen für Wohnungslose“ unterstützen und ein wenig Kontinuität und Planbarkeit in die Aktivitäten bringen.

Insgesamt kam ein Betrag von 892,50 € zusammen, der mittels eines symbolischen Spendenschecks am 12.03.2025 im Café Patchwork an dem Projektverantwortlichen Dr. Bernd Knapp sowie Carsten Dax, Einrichtungsleiter des Dienstezentrums Herrenwiese der Diakonie Soziale Dienste, übergeben wurde.

Dieses Geld wird erneut wieder ausschließlich dafür verwendet, um Essen für Menschen in prekären Lebensverhältnissen zu finanzieren und an die bedürftigen Gäste zu verteilen.

Erstmalig im Jahr 2025 ist man durch diese Spenden auch in der Lage, die Wohnungslosen, die in der Turnhalle der Winchenbachschule (Kolleg) untergebracht sind, mit einem warmen Mittagessen, das angeliefert wird, zu versorgen. Wichtig bei der Zubereitung des Essens ist, dass die Wünsche der Gäste, soweit dies möglich ist, Berücksichtigung finden und selbstverständlich werden auch andere zwingende Erforderlichkeiten, z. B. kein Schweinefleisch für Muslime, bedacht.

Dr. Bernd Knapp sagte in seiner Begrüßungsrede: „Unsere Dankbarkeit und Freude ist bei uns und unseren Gästen wirklich auch darüber groß, dass die Kommunalpolitik erneut an uns gedacht hat. Aber es gibt auch viele andere Vereine und Initiativen in Siegen, die auf jedwede Unterstützung angewiesen sind.“

Detlef Rujanski ergänzte als Organisator der Aktion und im Namen der beteiligten Fraktionen: „Wichtig ist, dass ein Großteil der Siegener Kommunalpolitik in einem guten und vertrauensvollen Austausch ihre Arbeiten erledigt und so ist man überein gekommen, dass es sinnstiftender ist, eine größere Summe zusammenzutragen, als eine Vielzahl von Kleinspenden zu verteilen. Grundvoraussetzung für diesen Siegener Politikstil ist, andauernde Gesprächsbereitschaft, gegenseitiger Respekt und auch persönliche Wertschätzung im Umgang miteinander.“

Carsten Dax betonte: „Im Dienstzentrum „Herrenweise“ sind vier Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe der Diakonie untergebracht. Eine dieser Einrichtungen ist das Café Patchwork, das nicht nur von Obdachlosen aufgesucht wird, sondern allen Menschen in sehr schwierigen Lebenssituationen offensteht.“

