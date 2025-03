Felix Schmidt neuer Sportlicher Leiter beim 1.FC Kaan-Marienborn

(wS/fck) Siegen 31.03.2025 | Der 1.FC Kaan-Marienborn stellt mit Felix Schmidt einen neuen Sportlichen Leiter vor.

Der C-Lizenz Inhaber, der als Spieler Landesliga-Erfahrungen vorzuweisen hat, unterstützt den Vorstand künftig bei der sportlichen Weiterentwicklung des Seniorenteams.

Schmidt, neben Rafael Kotyrba (Siegener SC) Winterneuzugang beim C-Ligisten, hat sich hinter den Kulissen seit seinem Einstieg bereits stark eingebracht und aufgrundn seines breiten Netzwerks, dass über das Siegerland hinausgeht, einige neue Kontakte aufgemacht.

Als Spieler ist er unter anderem für den VfL Bad Berleburg in der Landesliga aufgelaufen, spielte im Siegerland für den TuS Deuz und zuletzt die TSG Adler Dielfen. Zudem war Schmidt mehrere Jahre als Jugendtrainer aktiv.

„Für uns als Verein ist es enorm wichtig, diese Position wieder zu besetzen, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Wir haben es zwar in den vergangenen Monaten mit vereinten Kräften des Trainerteams und des Vorstands geschafft, die Mannschaft personell zu verstärken, aber uns war es wichtig, diese Aufgabe in engagierte Hände abzugeben. Ich kenne Felix schon eine ganze Weile und schätze an ihm vor allem seinen motivierten Ansatz und seinen Fußballsachverstand. Er wird uns auf und neben dem Platz weiterbringen“, ist sich der 2. Vorsitzende Stefan Jäkel sicher.

Schmidt selbst sieht die Aufgabe in Kaan als sehr spannend an: „Ganz abgesehen von der jüngeren Vergangenheit des Vereins ist die Infrastruktur in Kaan für Kreisliga- Verhältnisse hervorragend. Ich möchte dem Verein dabei helfen, sich sportlich und personell weiterzuentwickeln und mittelfristig den sportlichen Aufstieg einzuleiten.“

Bei seiner Tätigkeit arbeitet Schmidt eng mit dem Vorstand und Mannschaftsorganisator Sebastian Maisano zusammen. Der 1.FCKM begrüßt Felix Schmidt herzlich und wünscht ihm viel Erfolg.

Stefan Jäkel (links 2. Vorsitzender) begrüßt mit Felix Schmidt einen neuen Sportlichen Leiter beim 1.FC Kaan-Marienborn

