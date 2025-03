SiegenGospelChoir – Stimmungsvolles Gospelkonzert begeistert das Publikum

(wS/sgc) Wilnsdorf 31.03.2025 | Am vergangenen Donnerstag verwandelte sich die ev. Kirche in Wilnsdorf in einen Ort voller Emotion und Spiritualität.

Mit seinem Konzert „We shall overcome – The history of Gospel“ eröffnete der SiegenGospelChoir sein Jubiläumsjahr 2025 und rund 150 Musikbegeisterte ließen sich von packenden Melodien und einer unvergesslichen Atmosphäre mitreißen.

Das Konzert begann mit dem Eröffnungssong „Land der Väter“. Der Sound dieses Liedes, mit seinem für Afrika typischen Rhythmus, transportierten die Sängerinnen und Sänger, unterstützt von dem Schlagzeuger Ben Jost, in beeindruckender Weise und rissen damit das Publikum sofort mit. Die Kombination aus kraftvollen Stimmen, rhythmischen Klängen und eindrucksvollen Texten nahm das Publikum mit auf die Reise von der Entstehung der Gospelgeschichte – dem Beginn der Sklaverei -, über erste Kontakte der Unterdrückten mit „Lieder der Weißen“, den daraus entstandenen eigenen Kompositionen bis hin zum heutigen Modern Gospel.

Der ausdrucksstarke Gesang des Chores sorgte dafür, dass die gesamte Kirche in Bewegung geriet. Die Songs, die sowohl traditionelle Gospelklassiker als auch moderne Stücke umfassten, luden zum Mitsingen und Mitklatschen ein. Besonders der Hit „Oh Happy Day“ sorgte für eine euphorische Stimmung, in die das Publikum begeistert einstimmte. Insgesamt war es ein Abend, der die Herzen öffnete und die Seele berührte und die Kraft des Gospels eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Die Organisatoren rund um Helmut Jost, der inhaltlich und musikalisch Verantwortliche dieses Konzertes, zeigten sich begeistert von der Resonanz und freuen sich bereits auf die zweite Jubiläumsveranstaltung am 18. September 2025 in Siegen-Trupbach.

Fotos: SiegenGospelChoir

