Dreimal Bronze für Judofreunde: Michelle Ens sowie Bohdan und Yehor Semenov holen dritte Plätze

(wS/jf) Siegen 30.03.2025 | Der 1. SC Lippetal war Ausrichter der Westfalen Open. In der neuen Ballsporthalle gingen mehr als 400 Judoka aus den Bezirken Arnsberg, Detmold und Münster auf Medaillenjagd. Drei Bronzemedaillen und zwei fünfte Plätze für die Linderberger Judoka sowie ein weiterer fünfter Platz für die Freudenbergerin Paula Nassauer konnten sich in der Endabrechnung sehen lassen.

Yehor Semenov startete in der Gewichtsklasse bis 55 kg mit einem Haltegriff-Sieg erfolgreich ins Turnier, unterlag jedoch im anschließenden Halbfinale gegen Benjamin Michaillow (PSV Herford). Ein weiterer Sieg mit Sumi-gaeshi bescherte ihm schließlich den dritten Platz.

In der Klasse bis 48 kg ging Michelle Ens an den Start, für die es in ihrer neuen Gewichtsklasse zunehmend besser läuft. Ihre Auftaktbegegnung verlor sie denkbar knapp im Golden Score (Verlängerung). Danach lief es wie gewünscht: Nach zwei Siegen – zunächst durch eine Kontertechnik, anschließend mit Haltegriff – war ihr die Bronzemedaille nicht mehr zu nehmen.

Auch Bohdan Semenov, der in der Klasse bis 66 kg antrat, sicherte sich Bronze. Mit einem lupenreinen Uchi-mata (Schenkelwurf) startete der U18-Athlet erfolgreich ins Turnier. Trotz einer Niederlage im Halbfinale ließ er sich den dritten Platz nicht mehr nehmen.

Lotta Vohs (-48 kg) und Gero Anders (-46 kg) erreichten mit jeweils einem Sieg Platz fünf. Paula Nassauer, die für den TV Freudenberg startet und regelmäßig im Talentzentrum Südwestfalen am Siegener Lindenberg trainiert, kam in der Gewichtsklasse bis 57 kg mit zwei vorzeitigen Siegen ebenfalls auf Platz fünf.

Michelle Ens wurde Dritte, Gero Anders musste sich mit Platz 5 begnügen

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!