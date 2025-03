Großes Kino für kleine Nachwuchsflorianer – Kinderfeuerwehren der Gemeinde Burbach erleben unterhaltsamen Nachmittag

(wS/ffb) Burbach 30.03.2025 | Hatten die Betreuerinnen und Betreuer der Würgendorfer Kinderfeuerwehr zunächst nur einen unterhaltsamen Filmnachmittag für ihre Kinderfeuerwehr „Blaulichtbande“ Würgendorf geplant, so entwickelte sich daraus schnell die Idee, alle Burbacher Kinderfeuerwehren an diesem Erlebnis teilhaben zu lassen und so wurde kurzerhand das Heimhof-Theater angemietet. Am vergangenen Mittwoch war es nun soweit. Das Organisationsteam um Gemeindekinderfeuerwehrwartin Anke Schwarze, ihre Stellvertreterin Tatjana Diehl und die Würgendorfer Kinderfeuerwehrwartin Sarah Cesek konnten rund 80 Kinder der Kinderfeuerwehren Burbach, Wahlbach/Gilsbach, Oberdresseldorf, Niederdresseldorf, Lippe und Würgendorf mit ihrem Betreuerinnen und Betreuern im Heimhof-Theater begrüßen, um dort einen unterhaltsamen Kinonachmittag in einem tollen 50er-Jahre Ambiente zu erleben. Auf dem Programm stand der Animationsfilm „Leo“.

Und wie im richtigen Kino gab es zwischendurch selbst gemachtes Popcorn und kalte Getränke. Am Ende waren sich alle einig: Es hat großen Spaß gemacht!



Bericht: Lutz Schäfer, Pressesprecher Freiwillige Feuerwehr Burbach

Fotos: Stefanie Röder, Anke Schwarze

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!