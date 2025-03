Judo: Bohdan Semenov wird in Leipzig Fünfter

(wS/jf) Siegen 03.03.2025 | Griff nach Medaille knapp verpasst

In Leipzig fanden die Deutschen Meisterschaften der Altersklasse U18 mit Beteiligung des Siegener Judoka Bohdan Semenov, von den heimischen Judofreunden, statt. Über die Bezirks- und Westdeutschen Meisterschaften hatte sich der Braungurtträger, der vor drei Jahren aus der Ukraine zu den Judofreunden kam, für die nationalen Titelkämpfe in der Gewichtsklasse bis 66 kg qualifiziert.

Nachdem er unter anderem in der Vorrunde den amtierenden Westdeutschen Vizemeister aus dem Rennen warf, war der Griff nach einer Medaille ganz nah. Am Ende wurde es, nach Niederlagen im Semi- und im kleinen Finale, dennoch ein hervorragender fünfter Platz.

Durch ein Freilos begannen die Deutschen Meisterschaften für Bohdan Semenov auf der Matte erst in Runde zwei. Da wartete gleich der erste harte Brocken mit Phillip Hoffmann, Bronzemedaillengewinner der Mitteldeutschen Meisterschaften, sowie Lokalmatador des JC Leipzig. Doch davon ließ sich Semenov nicht beeindrucken und siegte nach einer Wurftechnik mit Haltregriff. Mit einem weiteren Sieg wäre das Halbfinale erreicht, doch da stand ihm der Westdeutsche izemeister Lazare Kiladze gegenüber. Form verbessert als noch bei den Westtitelkämpfen siegte er vorzeitig mit Soto maki komi sowie einer Kontertechnik und stand als Poolsieger im Halbfinale. Der Griff nach einer Medaille war in erreichbarer Nähe. Aber da war sein Gegner Alihan Nagimulin vom TSG Blau-Gold Gießen und späterer Deutscher Meister eine Nummer zu stark. Auch im kleinen Finale blieb ihm der niemals erhoffte Medaillenrang gegen den Sindelfinger Zoran Todorovic verwährt. Was blieb war der fünfte Platz, der weit mehr als ein Achtungserfolg einzustufen ist.

bis 66 kg: (29 Teilnehmer)

1. Alihan Nagimulin, TSG Blau-Gold Gießen / HE

2. Julius Gruber, JC 71 Düsseldorf / NW

3. Zoran Todorovic, VfL Sindelfingen / WÜ

3. Dmytro Matuznyi, JC Petersberg / HE

5. Bohdan Semenov, JF Siegen-Lindenberg / NW

5. Ruslan jr. Butko, JC 90 Frankfurt (Oder) / BB

7. Amir Löwen, Crocodiles Osnabrück / NI

7. Levan Gognadze, Erster Berliner JC / BE

Siegerehrung in Leipzig (B.Semenov 3. v.r.)

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!