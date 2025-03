Mobile Schadstoffsammlung im Stadtgebiet Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 03.03.2025 | Alt-Batterien, flüssige Farb- und Ölreste, Lösungsmittel, Fleckenentferner oder sonstige Chemikalien – all diese Schadstoffe dürften sich in vielen Hilchenbacher Haushalten angehäuft haben. Entsorgt werden können diese über die kostenlose Mobile Schadstoffsammlung, die ab dieser Woche stattfindet.

Am Freitag und Samstag, 7. und 8. März, sowie am Freitag, 14. März werden verschiedene Standorte im Stadtgebiet angefahren. Abgegeben werden können schadstoffhaltige Abfälle wie Alt-Batterien (mit Ausnahme von Auto-Batterien), Lösungsmittel, Fleckenentferner, Sanitärreinigerreste, Säuren, Laugen, Pflanzen- und Holzschutzmittel, Chemikalien, nicht ausgehärtete Altfarben und Lacke sowie ölhaltige und ölgetränkte Abfälle aus Haushalten.

Das Schadstoffmobil ist bemüht, die angegebenen Termine einzuhalten. Daher bittet die Stadtverwaltung die Bürgerinnen und Bürger, auch möglichst rechtzeitig an den Abgabestellen einzutreffen.

Die Uhrzeiten und Standorte im Überblick sowie weitere Informationen zur Mobilen Schadstoffsammlung sind dem Abfallkalender zu entnehmen oder im Internet unter www.hilchenbach.de in der Rubrik Bauen & Wohnen – Abfallbeseitigung zu erfahren.

Freitag, 7. März

15:00 Uhr Müsen, Container Werbelsbrunnen

15:40 Uhr Müsen, Parkplatz Sportplatz Winterbach

16:20 Uhr Dahlbruch, Parkplatz Friedhof

17:00 Uhr Allenbach, Bahnhofsvorplatz

17:40 Uhr Allenbach, Breitenbacher Straße, Nähe Wertstoffcontainer

Samstag, 8. März

08:00 Uhr Dahlbruch, Parkplatz SMS

08:40 Uhr Hilchenbach, Parkplatz Baubetriebshof

09:20 Uhr Hilchenbach, Parkplatz P4 Rothenberger Straße

10:00 Uhr Hilchenbach, Bushaltestelle Siedlung

10:40 Uhr Hadem, Parkplatz Freibad

11:20 Uhr Helberhausen, Jahnstraße

12:00 Uhr Vormwald, Wertstoffcontainer Vormwalder Straße/Zum Hohlseifen

Freitag, 14. März

15:00 Uhr Grund, Dorfgemeinschaftshaus

15:40 Uhr Lützel, Bahnhofsvorplatz

16:20 Uhr Oechelhausen, Parkplatz Friedhof

17:00 Uhr Ruckersfeld, Nähe Wertstoff-Container



